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Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца
Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца
Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:16
2021-02-06T19:16
россия
ирина волк
испания
литва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня... состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.В настоящее время мужчина выдан представителям Испании.
https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html
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россия, ирина волк, испания, литва

Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца

19:16 06.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня... состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.
Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.
"Российскими компетентными органами была получена информация, что мужчина является гражданином Литовской Республики. Он разыскивался по инициативе литовских и испанских правоохранительных органов за незаконное лишение свободы и убийства", - добавила Волк.
В настоящее время мужчина выдан представителям Испании.
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