https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html
Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца
Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца
Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:16
2021-02-06T19:16
2021-02-06T19:16
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литва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня... состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.В настоящее время мужчина выдан представителям Испании.
https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html
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