https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html

Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца

Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца

Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T19:16

2021-02-06T19:16

2021-02-06T19:16

россия

ирина волк

испания

литва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня... состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.В настоящее время мужчина выдан представителям Испании.

https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html

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испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ирина волк, испания, литва