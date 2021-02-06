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В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, рассказал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T13:29
2021-02-06T13:29
2021-02-06T13:29
наука
рд-171мв
петр левочкин
энергомаш
роскосмос
наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, рассказал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин."Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации", - сказал он в видео, опубликованном "Роскосмосом" на YouTube.В декабре 2020 года сообщалось, что НПО "Энергомаш" (предприятие Роскосмоса) провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5".Двигатель РД-171МВ является развитием двигателя, использовавшегося на ракете "Зенит", а до этого на боковых блоках ракеты "Энергия".
https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html
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рд-171мв, петр левочкин, энергомаш, роскосмос, наука