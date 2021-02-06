https://ria.ru/20210206/dvigatel-1596298470.html

В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей

В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей

Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, рассказал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T13:29

2021-02-06T13:29

2021-02-06T13:29

наука

рд-171мв

петр левочкин

энергомаш

роскосмос

наука

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, рассказал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин."Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации", - сказал он в видео, опубликованном "Роскосмосом" на YouTube.В декабре 2020 года сообщалось, что НПО "Энергомаш" (предприятие Роскосмоса) провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5".Двигатель РД-171МВ является развитием двигателя, использовавшегося на ракете "Зенит", а до этого на боковых блоках ракеты "Энергия".

https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-171мв, петр левочкин, энергомаш, роскосмос, наука