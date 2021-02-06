https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596267880.html

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России

Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T04:32

2021-02-06T04:32

2021-02-06T09:43

россия

хайко маас

мид германии

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc14ee8b83e16b5b5d328bd758b4335f.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил в интервью медиагруппе Funke глава немецкого МИД Хайко Маас.Он добавил, что Германия после высылки из России дипломатов "очень подробно" обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.Маас также назвал "важным сигналом" заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками.Ранее МИД России объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. Скоро они покинут страну.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов этих мероприятий провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596262320.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хайко маас, мид германии, германия, в мире