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https://ria.ru/20210206/diplomaty-1596267880.html
Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T04:32
2021-02-06T09:43
россия
хайко маас
мид германии
германия
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил в интервью медиагруппе Funke глава немецкого МИД Хайко Маас.Он добавил, что Германия после высылки из России дипломатов "очень подробно" обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.Маас также назвал "важным сигналом" заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками.Ранее МИД России объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. Скоро они покинут страну.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов этих мероприятий провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, хайко маас, мид германии, германия, в мире

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России

04:32 06.02.2021 (обновлено: 09:43 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Берлин выступает за хорошие отношения с Россией, при этом ФРГ планирует обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке нескольких дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил в интервью медиагруппе Funke глава немецкого МИД Хайко Маас.

"Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и, несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере, разумных отношений", — сказал министр.

Он добавил, что Германия после высылки из России дипломатов "очень подробно" обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.
Маас также назвал "важным сигналом" заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками.
Ранее МИД России объявил персонами нон грата дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях. Речь идет о дипломатических сотрудниках шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. Скоро они покинут страну.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов этих мероприятий провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
00:32
США осудили высылку европейских дипломатов из России
 
РоссияХайко МаасМИД ГерманииГерманияВ мире
 
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