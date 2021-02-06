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В Ингушетии возбудили дело из-за отравления семерых детей угарным газом
В Ингушетии возбудили дело из-за отравления семерых детей угарным газом
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту отравления семерых детей в двух квартирах многоквартирного дома в Назрани, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:08
2021-02-06T12:08
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту отравления семерых детей в двух квартирах многоквартирного дома в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее в региональном ГУМЧС РФ РИА Новости сообщили, что вечером в среду и в ночь на четверг в многоквартирном жилом доме по улице Московской в Назрани в одной из квартир угарным газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести лет, а в другой квартире – четверо детей в возрасте от одного года до шести лет. Все они были госпитализированы в больницу. По предварительным данным газовиков, причиной отравления в обоих случаях послужила плохая вентиляция тяги дымоходов в квартире и в подъезде. По данным минздрава, у детей легкая степень отравления, им оказана вся необходимая помощь. По факту отравления была организована доследственная проверка."Следователем следственного отдела по городу Назрань по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.По данным ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц и причин, способствовавших его совершению.
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назрань, происшествия

В Ингушетии возбудили дело из-за отравления семерых детей угарным газом

12:08 06.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту отравления семерых детей в двух квартирах многоквартирного дома в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в региональном ГУМЧС РФ РИА Новости сообщили, что вечером в среду и в ночь на четверг в многоквартирном жилом доме по улице Московской в Назрани в одной из квартир угарным газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести лет, а в другой квартире – четверо детей в возрасте от одного года до шести лет. Все они были госпитализированы в больницу. По предварительным данным газовиков, причиной отравления в обоих случаях послужила плохая вентиляция тяги дымоходов в квартире и в подъезде. По данным минздрава, у детей легкая степень отравления, им оказана вся необходимая помощь. По факту отравления была организована доследственная проверка.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 11:33
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"Следователем следственного отдела по городу Назрань по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц и причин, способствовавших его совершению.
 
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