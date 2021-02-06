https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html

Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"

Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"

В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T04:52

2021-02-06T04:52

2021-02-06T10:58

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.Дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций, признал он, угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что могут почувствовать и потребители. По его словам, проблема дефицита угля возникла неслучайно. Причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия игроков рынка."Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", — утверждает он.Гончар указал, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако это, по мнению эксперта, "бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора". При этом он подчеркнул, что веерные отключения затронут немало регионов и городов страны. По его оценке, на данный момент оснований для "апокалиптических прогнозов" об "Украине в темноте" нет, однако определенные проблемы возможны. "И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям", — заключил Гончар.Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html

https://ria.ru/20210201/elektroenergiya-1595550256.html

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