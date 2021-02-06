Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html
Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T04:52
2021-02-06T10:58
россия
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40886/28/408862826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d55503e3b8cc4ccb207fce0ed2cd2f1.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.Дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций, признал он, угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что могут почувствовать и потребители. По его словам, проблема дефицита угля возникла неслучайно. Причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия игроков рынка."Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", — утверждает он.Гончар указал, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако это, по мнению эксперта, "бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора". При этом он подчеркнул, что веерные отключения затронут немало регионов и городов страны. По его оценке, на данный момент оснований для "апокалиптических прогнозов" об "Украине в темноте" нет, однако определенные проблемы возможны. "И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям", — заключил Гончар.Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html
https://ria.ru/20210201/elektroenergiya-1595550256.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40886/28/408862826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8fc8369f4bf4be64f2a22aa64f75ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, украина, в мире

Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"

04:52 06.02.2021 (обновлено: 10:58 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЗейская гидроэлектростанция в Амурской области
Зейская гидроэлектростанция в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев, с таким утверждением выступил в своей статье для издания "Главред" президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций, признал он, угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что могут почувствовать и потребители. По его словам, проблема дефицита угля возникла неслучайно. Причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также умышленные действия игроков рынка.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:54
В Крыму заявили о готовности помочь Украине электроэнергией
"Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", — утверждает он.
Гончар указал, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако это, по мнению эксперта, "бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора". При этом он подчеркнул, что веерные отключения затронут немало регионов и городов страны.
По его оценке, на данный момент оснований для "апокалиптических прогнозов" об "Украине в темноте" нет, однако определенные проблемы возможны.
"И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям", — заключил Гончар.
Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).
В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:27
Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России
 
РоссияБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
12:49Путин поздравил главу Южной Осетии с днем рождения
12:44В РФПИ оценили решение критиков "Спутника V" привиться этой вакциной
Лента новостейМолния