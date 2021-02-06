https://ria.ru/20210206/daniya-1596284066.html

В Дании ищут сообщника изобретателя-убийцы Мадсена

В Дании ищут сообщника изобретателя-убийцы Мадсена

Обыски у уроженки России Дженни Курпен, жены датского изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненное заключение за убийство шведской журналистки и... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T10:58

2021-02-06T10:58

2021-02-06T11:47

петер мадсен

дания

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — РИА Новости. Обыски у уроженки России Дженни Курпен, жены датского изобретателя Петера Мадсена, отбывающего пожизненное заключение за убийство шведской журналистки и пытавшегося бежать из тюрьмы, связаны с поисками сообщника в побеге, сообщает датское издание Ekstra Bladet.В четверг Курпен сообщила в соцсетях об обыске в ее квартире, были изъяты "печатные материалы и техника".Издание уточняет, что обыск был проведен по запросу датской полиции в квартире Курпен в финском городе Сало."В ордере на обыск говорится, что это было сделано по запросу датской полиции и что он основан на подозрении в помощи и организации побега заключенного 20 октября прошлого года", — пишет издание.Целью обыска являлись документы, книги или чертежи, которые Мадсен передавал жене во время встреч, а также телефоны и компьютеры.Курпен в комментарии изданию отрицает свое участие в помощи побегу.Адвокат Мадсена Андерс Ларсен заявил, что полиция подтвердила ему факт обыска, а также сообщила, что Курпен не обвиняется по этому делу.Во вторник, 9 февраля, в Дании должен начаться суд над Мадсеном, связанный с его побегом.Ранее сообщалось, что 49-летний датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, совершил 20 октября 2020 года побег из тюрьмы в Копенгагене. Его поймали примерно через три часа. По предварительной информации, осужденный угрожал охране тюрьмы пистолетом и бомбой, которая была закреплена у него на поясе. Также Мадсен захватил в заложницы женщину-психолога. Охрана выпустила их из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложницы.

https://ria.ru/20201021/izobretatel-1580817263.html

дания

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петер мадсен, дания, в мире