https://ria.ru/20210206/chayf-1596134593.html

"ЧайФ" выпустил недостающую часть альбома "Оранжевое настроение"

"ЧайФ" выпустил недостающую часть альбома "Оранжевое настроение"

Музыканты группы "ЧайФ" представили третью часть пластинки "Оранжевое настроение" – она уже доступна в сети. Сборник, состоящий из пяти частей, выпускался с... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:31

2021-02-06T01:31

2021-02-06T01:32

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

чайф

владимир шахрин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Музыканты группы "ЧайФ" представили третью часть пластинки "Оранжевое настроение" – она уже доступна в сети. Сборник, состоящий из пяти частей, выпускался с 1993 года, но третьей части не хватало.В новый альбом "Оранжевое настроение-III", который планировали выпустить в декабре 2020 года, вошли десять композиций, которые прежде никогда не издавались. Большинство песен было создано в 90-х, но четыре трека музыканты записали во время карантина: из-за прекращения гастрольной деятельности у группы появилось время для работы в студии. Раньше всех новую пластинку послушали акционеры краудфандингового проекта – за 2,5 месяца поклонники помогли собрать на альбом более двух миллионов рублей – а 5 февраля состоялся официальный релиз. “Мы решили довести до логического завершения придуманный в 1993 году музыкальный проект… Так мы и начали работу над недостающим, третьим "Оранжевым настроением"”, - рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин.

https://ria.ru/20210203/alisa-1595852801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, чайф, владимир шахрин