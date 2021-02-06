https://ria.ru/20210206/avtobus-1596346515.html

В Пермском крае автобус с туристами вылетел с трассы

В Пермском крае автобус с туристами вылетел с трассы

Автобус с туристами, возвращающимися в Пермь с горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с дороги, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T22:42

2021-02-06T22:42

2021-02-06T23:49

россия

чусовской район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Автобус с туристами, возвращающимися в Пермь с горнолыжного комплекса в Чусовом, вылетел с дороги, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю."Происшествие случилось в 19.30 (17.30 мск) в Чусовском районе: по дороге Полазна-Чусовой ехал автобус Mercedes с около 20 пассажирами. На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги. Пострадавших нет", - сказали в полиции.Собеседница добавила, что сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия, а пассажиры добрались до города на попутном транспорте.В соцсетях опубликовано фото с места аварии, на котором виден лежащий на боку автобус, у него разбиты боковые стекла. Свидетели происшествия в соцсетях указывают, что автобус занесло на скользкой дороге.

https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html

https://ria.ru/20210206/dtp-1596337895.html

россия

чусовской район

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чусовской район, пермский край, происшествия