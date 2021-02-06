https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269995.html

Ученый рассказал о разработке вакцины от аллергии на пыльцу березы

Ученый рассказал о разработке вакцины от аллергии на пыльцу березы

Вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости участвующий в разработке... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T07:15

2021-02-06T07:15

2021-02-06T07:15

россия

общество

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ВЕНА, 6 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости участвующий в разработке профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.По его словам, в России две главные аллергии - на пыльцу березы и кошек, при этом обе одинаково важны, поскольку затрагивают почти 20% населения.Он пояснил, что аллергия на пыльцу березы является и причиной аллергий на лесной орех и яблоко, которые также широко распространены в России."Суть в том, что молекула аллергена в пыльце березы очень похожа на таковую в орехах и яблоках. Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко. Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки", - отметил Валента.

https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269825.html

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