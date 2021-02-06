https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269995.html
Ученый рассказал о разработке вакцины от аллергии на пыльцу березы
Ученый рассказал о разработке вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости участвующий в разработке... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T07:15
2021-02-06T07:15
2021-02-06T07:15
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ВЕНА, 6 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости участвующий в разработке профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.По его словам, в России две главные аллергии - на пыльцу березы и кошек, при этом обе одинаково важны, поскольку затрагивают почти 20% населения.Он пояснил, что аллергия на пыльцу березы является и причиной аллергий на лесной орех и яблоко, которые также широко распространены в России."Суть в том, что молекула аллергена в пыльце березы очень похожа на таковую в орехах и яблоках. Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко. Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки", - отметил Валента.
https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269825.html
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россия, общество
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости, Маргарита Костив.
Вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ
в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости участвующий в разработке профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.
По его словам, в России две главные аллергии - на пыльцу березы и кошек, при этом обе одинаково важны, поскольку затрагивают почти 20% населения.
"Вакцину против аллергии на пыльцу березы мы запатентовали с университетом иммунологии, где я в 2017 году получил мегагрант (на проведение совместных исследований с профессором Мусой Хаитовым). Сейчас идет процесс производства. Я мог бы предположить, что уже в 2022 году мы, вероятно, сможем прививать пациентов", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что аллергия на пыльцу березы является и причиной аллергий на лесной орех и яблоко, которые также широко распространены в России.
"Суть в том, что молекула аллергена в пыльце березы очень похожа на таковую в орехах и яблоках. Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко. Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки", - отметил Валента.