https://ria.ru/20210206/allergiya-1596269825.html

Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

В России уже в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T07:09

2021-02-06T07:09

2021-02-06T10:52

россия

общество

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ВЕНА, 6 фев — РИА Новости, Маргарита Костив. В России уже в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В, сообщил в интервью РИА Новости профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.Валента совместно с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. По словам ученого, в 2021-м они планируют скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. В таком случае можно рассчитывать, что осенью молекула будет готова, в марте будут данные о безопасности и летом 2022 года ученые могут начать прививать участников исследования, сообщил Валента."С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС", — сказал профессор.По его словам, это будет лучшей вакциной, которую только можно придумать против аллергии на кошек, потому что она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии. Помимо этого, применение будет очень удобным — необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые шесть месяцев."Наш амбициозный план заключается в том, что после того, как мы сделаем и протестируем терапевтическую вакцину, мы займемся профилактической вакциной. Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек", — сказал Валента.Помимо этого, у вакцины будет еще один положительный "побочный" эффект. "У многих людей, страдающих от аллергии на кошек, те же проблемы с собаками и маленькими животными вроде морских свинок. Поэтому мы включаем в нашу вакцину молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациент прививается и против аллергии на этих животных", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

https://ria.ru/20200802/1575275857.html

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