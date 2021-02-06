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https://ria.ru/20210206/aktsiya-1596341204.html
В Тбилиси проходит вторая за день акция против ограничений из-за COVID-19
В Тбилиси проходит вторая за день акция против ограничений из-за COVID-19
Несколько десятков представителей неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят шествие по центральным улицам Тбилиси в знак РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T21:16
2021-02-06T21:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Несколько десятков представителей неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят шествие по центральным улицам Тбилиси в знак протеста против ограничительных мер, передает корреспондент РИА Новости.Днем в центре города состоялась акция под названием "Социальный взрыв" с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.Представители ресторанного бизнеса, компаний, турфирм, сотрудники кинотеатров, театров и их сторонники нарушают ограничение на ночное передвижению в знак протеста, тем самым требуя у правительства срочно снять все запреты, введенные ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер.За шествием следят сотрудники правоохранительных органов, при этом пока никто не был оштрафован.Ограничение на ночное передвижение, как пешеходное, так и автомобильное, действует по всей Грузии с 20.00 до 4.00 мск.
https://ria.ru/20210129/gruziya-1595107285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Со свистом и барабанной дробью: акция протеста против коронавирусных ограничений в Тбилиси
Со свистом и барабанной дробью: акция протеста против коронавирусных ограничений в Тбилиси
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коронавирус covid-19, коронавирусы, грузия, в мире

В Тбилиси проходит вторая за день акция против ограничений из-за COVID-19

21:16 06.02.2021 (обновлено: 21:24 06.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Несколько десятков представителей неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят шествие по центральным улицам Тбилиси в знак протеста против ограничительных мер, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в центре города состоялась акция под названием "Социальный взрыв" с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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Представители ресторанного бизнеса, компаний, турфирм, сотрудники кинотеатров, театров и их сторонники нарушают ограничение на ночное передвижению в знак протеста, тем самым требуя у правительства срочно снять все запреты, введенные ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер.
За шествием следят сотрудники правоохранительных органов, при этом пока никто не был оштрафован.
Ограничение на ночное передвижение, как пешеходное, так и автомобильное, действует по всей Грузии с 20.00 до 4.00 мск.
 
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