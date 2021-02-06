https://ria.ru/20210206/aktsiya-1596339476.html

Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение

Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение

Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:53

2021-02-06T20:53

2021-02-06T21:12

россия

владимир путин

свердловская область

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте информполитики региона.Ранее в интернете появился ролик, снятый компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент". В акции приняли участие сотни человек."Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере", - сказали в департаменте.

https://ria.ru/20210205/mosgorsud-1596234891.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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россия, владимир путин, свердловская область, екатеринбург, общество