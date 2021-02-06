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Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение
Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение
Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:53
2021-02-06T21:12
россия
владимир путин
свердловская область
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте информполитики региона.Ранее в интернете появился ролик, снятый компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент". В акции приняли участие сотни человек."Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере", - сказали в департаменте.
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россия
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россия, владимир путин, свердловская область, екатеринбург, общество

Устроившей акцию в поддержку Путина компании вынесли предупреждение

20:53 06.02.2021 (обновлено: 21:12 06.02.2021)
 
© "Сима-ленд"Скриншот видео флешмоба от Сима-ленда
Скриншот видео флешмоба от Сима-ленда - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© "Сима-ленд"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте информполитики региона.
Ранее в интернете появился ролик, снятый компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент". В акции приняли участие сотни человек.
"Министерством общественной безопасности Свердловской области до инициаторов мероприятия доведена информация о наличии признаков несоблюдения положений федерального законодательства, регламентирующего организацию и проведение массовых публичных мероприятий, и о недопустимости нарушения действующих нормативно-правовых актов в указанной сфере", - сказали в департаменте.
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РоссияВладимир ПутинСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
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