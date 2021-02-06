Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВо время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.
"Массовые мероприятия не должны мешать жизни горожан, которые ездят по дорогам и ходят за покупками. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, пишут что-то на стенах… Также считаю, что нельзя вовлекать в митинги несовершеннолетних. Как отец тоже увидел, что на моего ребенка проводится воздействие", — признался Махонин в прямом эфире на странице краевой администрации в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что мероприятия должны проводиться "в рамках законодательства".
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Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проинформировала, что на акции 31 января в Перми были задержаны семь несовершеннолетних.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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