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Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции

Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:35

2021-02-06T14:35

2021-02-06T14:35

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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции."Массовые мероприятия не должны мешать жизни горожан, которые ездят по дорогам и ходят за покупками. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, пишут что-то на стенах… Также считаю, что нельзя вовлекать в митинги несовершеннолетних. Как отец тоже увидел, что на моего ребенка проводится воздействие", — признался Махонин в прямом эфире на странице краевой администрации в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что мероприятия должны проводиться "в рамках законодательства".Несогласованные протестные акции прошли 23 января и 31 января в разных городах России, в том числе в Перми. При этом власти и полиция многократно предупреждали, что за несанкционированное мероприятие законом предусмотрена ответственность, и просили не участвовать в акции.Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проинформировала, что на акции 31 января в Перми были задержаны семь несовершеннолетних.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/proekt-1595877315.html

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россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин, пермь, пермский край, общество