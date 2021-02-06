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Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:35
2021-02-06T14:35
россия
дмитрий махонин
дмитрий песков
владимир путин
пермь
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции."Массовые мероприятия не должны мешать жизни горожан, которые ездят по дорогам и ходят за покупками. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, пишут что-то на стенах… Также считаю, что нельзя вовлекать в митинги несовершеннолетних. Как отец тоже увидел, что на моего ребенка проводится воздействие", — признался Махонин в прямом эфире на странице краевой администрации в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что мероприятия должны проводиться "в рамках законодательства".Несогласованные протестные акции прошли 23 января и 31 января в разных городах России, в том числе в Перми. При этом власти и полиция многократно предупреждали, что за несанкционированное мероприятие законом предусмотрена ответственность, и просили не участвовать в акции.Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проинформировала, что на акции 31 января в Перми были задержаны семь несовершеннолетних.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210203/proekt-1595877315.html
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россия, дмитрий махонин, дмитрий песков, владимир путин, пермь, пермский край, общество

Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции

14:35 06.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВо время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осудил вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции.
"Массовые мероприятия не должны мешать жизни горожан, которые ездят по дорогам и ходят за покупками. Недопустимо, что во время митингов портят имущество, пишут что-то на стенах… Также считаю, что нельзя вовлекать в митинги несовершеннолетних. Как отец тоже увидел, что на моего ребенка проводится воздействие", — признался Махонин в прямом эфире на странице краевой администрации в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что мероприятия должны проводиться "в рамках законодательства".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января и 31 января в разных городах России, в том числе в Перми. При этом власти и полиция многократно предупреждали, что за несанкционированное мероприятие законом предусмотрена ответственность, и просили не участвовать в акции.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:03
В СПЧ поддержали проект, касающийся детей на незаконных митингах
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова проинформировала, что на акции 31 января в Перми были задержаны семь несовершеннолетних.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Несанкционированные акции протеста сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 15:21
ОП призвала к профилактике привлечения детей в незаконные акции
 
РоссияДмитрий МахонинДмитрий ПесковВладимир ПутинПермьПермский крайОбщество
 
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