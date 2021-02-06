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Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив
Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив
Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T04:21
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лимбург
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нидерланды
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror.По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения.По словам представителя аэропорта, зайцу крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть.Рейс, на котором прибыл путешественник, выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines на грузовом самолете Airbus A330.Ранее стало известно, что индонезиец Марио Стеван Амбарита пролетел зайцем около тысячи километров в негерметизированной нише шасси реактивного лайнера национальной авиакомпании Garuda Indonesia.О наличии безбилетника в самолете, совершившем рейс из столицы провинции Риау Паканбару в Джакарту, стало известно лишь после того, как он спустился на посадочную полосу.
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лимбург
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лимбург, airbus a330, turkish airlines, великобритания, нидерланды, джакарта, в мире

Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив

04:21 06.02.2021 (обновлено: 09:20 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевCамолет в небе
Cамолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror.
По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения.
По словам представителя аэропорта, зайцу крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть.
Рейс, на котором прибыл путешественник, выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines на грузовом самолете Airbus A330.
Города мира. Лондон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2015
19 июня 2015, 13:32
Мужчина, пролетевший в отсеке для шасси, погиб при посадке в ЛондонеМужчина пролетел почти 13 тысяч километров из Йоханнесбург до Лондона. Сотрудники полиции и службы скорой помощи обнаружили его тело на крыше офисного здания.
Ранее стало известно, что индонезиец Марио Стеван Амбарита пролетел зайцем около тысячи километров в негерметизированной нише шасси реактивного лайнера национальной авиакомпании Garuda Indonesia.
О наличии безбилетника в самолете, совершившем рейс из столицы провинции Риау Паканбару в Джакарту, стало известно лишь после того, как он спустился на посадочную полосу.
 
ЛимбургAirbus A330Turkish AirlinesВеликобританияНидерландыДжакартаВ мире
 
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