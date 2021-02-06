https://ria.ru/20210206/a330-1596267737.html

Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив

Подросток пролетел сотни километров зайцем в самолете и остался жив

Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T04:21

2021-02-06T04:21

2021-02-06T09:20

лимбург

airbus a330

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Подросток из Кении прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и остался жив, пишет The Mirror.По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения.По словам представителя аэропорта, зайцу крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, как правило, замерзают насмерть.Рейс, на котором прибыл путешественник, выполнялся авиакомпанией Turkish Airlines на грузовом самолете Airbus A330.Ранее стало известно, что индонезиец Марио Стеван Амбарита пролетел зайцем около тысячи километров в негерметизированной нише шасси реактивного лайнера национальной авиакомпании Garuda Indonesia.О наличии безбилетника в самолете, совершившем рейс из столицы провинции Риау Паканбару в Джакарту, стало известно лишь после того, как он спустился на посадочную полосу.

https://ria.ru/20150619/1079003987.html

лимбург

великобритания

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лимбург, airbus a330, turkish airlines, великобритания, нидерланды, джакарта, в мире