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В Госдуме обсудят вопрос защиты журналистов при работе на мероприятиях
В Госдуме обсудят вопрос защиты журналистов при работе на мероприятиях
Комитет Госдумы по информполитике в ближайшее время проведет расширенное заседание с профессиональным сообществом, общественниками и силовым блоком, на котором... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:59
2021-02-05T11:59
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
союз журналистов россии
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике в ближайшее время проведет расширенное заседание с профессиональным сообществом, общественниками и силовым блоком, на котором обсудят модернизацию правовых норм для обеспечения безопасности журналистов, работающих на массовых мероприятиях, сообщил глава комитета Александр Хинштейн."Я видел заявления, которые были сделаны после последних воскресных событий Союзом журналистов России, и разделяю эти оценки о том, что существующих сегодня правовых норм все-таки недостаточно для того, чтобы гарантированно была обеспечена безопасность журналистов в ходе массовых мероприятий. Мы согласны с таким подходом и предлагаем на базе нашего профильного комитета в самое ближайшее время провести широкое обсуждение этого вопроса", - сказал Хинштейн на конференции "Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия".Обсуждения, по его словам, будут проходить совместно и с профессиональным сообществом, и с силовым блоком. По словам Хинштейна, предполагается, что результатом этих обсуждений станут дополнительные правовые механизмы, защищающие журналистов, которые освещают массовые мероприятия."Какие это будут механизмы гарантии их безопасности, я пока говорить не готов. Эти предложения мы выработаем совместно с профессиональным сообществом и совместно, конечно же, с силовым блоком… Мы постараемся выработать сообща с профессиональным сообществом, с Союзом журналистов, с СПЧ, с Общественной палатой те предложения, которые, уверен, удовлетворят и устроят большинство", - сказал глава комитета.Он отметил, что ознакомится с видеокадрами прошедших событий, на которых его потрясла ситуация, когда журналисты "чуть не на руках виснут" у сотрудников полиции или Росгвардии."Сотрудники им кричат: "Не мешайте, мы работаем". Журналисты бегут за ними, чуть ли не вися у них на руках, и кричат в ответ "Мы тоже работаем". Конечно же, так быть не должно. Конечно же, должны быть более четкие регламенты, которые, в первую очередь, направлены должны быть именно на обеспечение безопасности журналиста, работающего там и освещающего процессы и события", - добавил парламентарий.Ранее Союз журналистов России сообщил, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
https://ria.ru/20210203/zhurnalist-1595831227.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, союз журналистов россии, александр хинштейн, общество

В Госдуме обсудят вопрос защиты журналистов при работе на мероприятиях

11:59 05.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике в ближайшее время проведет расширенное заседание с профессиональным сообществом, общественниками и силовым блоком, на котором обсудят модернизацию правовых норм для обеспечения безопасности журналистов, работающих на массовых мероприятиях, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
"Я видел заявления, которые были сделаны после последних воскресных событий Союзом журналистов России, и разделяю эти оценки о том, что существующих сегодня правовых норм все-таки недостаточно для того, чтобы гарантированно была обеспечена безопасность журналистов в ходе массовых мероприятий. Мы согласны с таким подходом и предлагаем на базе нашего профильного комитета в самое ближайшее время провести широкое обсуждение этого вопроса", - сказал Хинштейн на конференции "Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия".
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Обсуждения, по его словам, будут проходить совместно и с профессиональным сообществом, и с силовым блоком. По словам Хинштейна, предполагается, что результатом этих обсуждений станут дополнительные правовые механизмы, защищающие журналистов, которые освещают массовые мероприятия.
"Какие это будут механизмы гарантии их безопасности, я пока говорить не готов. Эти предложения мы выработаем совместно с профессиональным сообществом и совместно, конечно же, с силовым блоком… Мы постараемся выработать сообща с профессиональным сообществом, с Союзом журналистов, с СПЧ, с Общественной палатой те предложения, которые, уверен, удовлетворят и устроят большинство", - сказал глава комитета.
Он отметил, что ознакомится с видеокадрами прошедших событий, на которых его потрясла ситуация, когда журналисты "чуть не на руках виснут" у сотрудников полиции или Росгвардии.
"Сотрудники им кричат: "Не мешайте, мы работаем". Журналисты бегут за ними, чуть ли не вися у них на руках, и кричат в ответ "Мы тоже работаем". Конечно же, так быть не должно. Конечно же, должны быть более четкие регламенты, которые, в первую очередь, направлены должны быть именно на обеспечение безопасности журналиста, работающего там и освещающего процессы и события", - добавил парламентарий.
Ранее Союз журналистов России сообщил, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФСоюз журналистов РоссииАлександр ХинштейнОбщество
 
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