https://ria.ru/20210205/zelenskiy-1596074140.html

За отставку Зеленского. "Слуга народа" еще быстрее теряет популярность

За отставку Зеленского. "Слуга народа" еще быстрее теряет популярность

Партия "Слуга народа" лишилась первого места в рейтингах, хотя на парламентских выборах 2019-го обошла соперников с существенным перевесом. На этом фоне... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:09

дмитрий гурин (депутат)

оппозиционная платформа - за жизнь

министерство финансов сша

леонид кучма

леонид кравчук

верховная рада украины

львов

партия "батькивщина"

сша

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Партия "Слуга народа" лишилась первого места в рейтингах, хотя на парламентских выборах 2019-го обошла соперников с существенным перевесом. На этом фоне президент блокирует вещание трех оппозиционных каналов, а политические противники угрожают ему импичментом. Почему украинский лидер и его сторонники растеряли симпатии электората, разбиралось РИА Новости.Баланс недоверияПо данным "Социального мониторинга", партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" поддерживают 22,6% украинцев, "Слугу народа" — 20,7%. Рейтинг "зеленых" (прозвище "слуг народа") падал весь прошлый год. Если в июне у них было 30,5%, а у ОПЗЖ — 18,6%, то к декабрю разрыв сократился до минимума: 25,9 и 22,2% соответственно. "Платформа" вырвалась вперед.У Киевского международного института социологии (КМИС) расклад немного другой: по их подсчетам, сейчас в парламентских выборах проходной барьер преодолели бы ОПЗЖ (24,1%), "Слуга народа" (18,2%), а еще "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Правда, о том, что оппозиция опережает партию власти, институт сообщал еще в декабре.Опрос группы "Рейтинг" тоже показал лидерство "Оппозиционной платформы — За жизнь" (18,9%), но с небольшим отрывом от "слуг" в 0,3%.Граждан Украины спросили и об отношении к личностям политиков. В первой строчке по уровню доверия — Виталий Кличко (37,5%). У действующего президента — 35,6%.Однако Зеленский на первом месте (27,7%) в другом перечне. Институт предложил респондентам два списка претендентов на пост главы государства. В одном следом за Зеленским идет бывший президент Петр Порошенко с 13,7%, в другом — Юрий Бойко с 20,8%.Вместе с тем, по данным КМИС, почти половина опрошенных (47,6% респондентов) высказалась в той или иной степени за отставку Зеленского и проведение внеочередных выборов. Не поддержали эту идею 41,1%.Неприятный сюрпризРезкое падение популярности власти объясняется нарастанием недовольства. Среди самых важных проблем, по мнению украинцев, — рост цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляция, экономический кризис, война в Донбассе и безработица. И если спад в национальном хозяйстве страны и боевые действия на востоке Украины осложняли жизнь и при предыдущем президенте, то увеличение платежей стало неприятным сюрпризом 2021-го.Некоторые СМИ обвинили Зеленского в том, что он обманул избирателей. Глава комитета по энергетике Верховной рады от президентской партии Андрей Герус парировал, что глава государства не обещал снизить тарифы. "Зеленский шутил, что они высокие, — оправдывал президента депутат. — Но прямых обещаний не давал. Конечно, люди в полунамеках хотят видеть то, что хотят видеть".В 2019-м Зеленский, действительно, демонстративно удивлялся, как можно платить по таким ставкам. Президент негодовал: "Цены на газ уменьшились, а тарифы — нет. Почему? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление".Чтобы обозначить серьезность ситуации, глава государства опубликовал в соцсети запись: "Платить невозможно, уменьшить". Видимо, граждане Украины все же восприняли эти намеки как обещание что-то сделать с ценами.По данным КМИС, демонстрации, прокатившиеся по всей стране, пользуются массовым одобрением. Акции протеста полностью или частично поддержали 91,1% опрошенных, против митингующих высказались всего 6,3%.Политическая борьбаТем временем Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" от Львова Тараса Козака. Этим указом прекратили вещание трех принадлежащих Козаку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.Вразумительного ответа о законности процедуры внесудебного блокирования СМИ власть не дала. "Слуга народа" Дмитрий Гурин назвал людей, требующих юридического обоснования, правовыми фетишистами.Посольство США в Киеве отозвалось словами поддержки. "Мы все должны работать вместе, чтобы вымысел не применяли как оружие в информационной войне против суверенных государств", — призвало дипломатическое представительство.Депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия вскоре соберет съезд и решит, как реагировать. "Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за историю существования независимой Украины были отключены сразу три ведущих информационных канала. Мы инициируем процедуру импичмента Зеленскому, который поиздевался над избирателями и над страной", — пригрозил парламентарий. Съезд созвали, решение — начать процедуру отстранения президента — приняли.Внутри партии власти — разброд. Накануне из фракции исключили депутата Александра Дубинского: он подпал под санкции американского казначейства. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснило это тем, что Дубинский причастен к "сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачом". Депутат Рады Деркач публиковал записи разговоров нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его исключение из фракции Дубинский назвал трусостью и подлостью.Илья Кива, депутат от ОПЗЖ, посчитал, что "зеленые" оказали Дубинскому добрую услугу — "дали ему политическое будущее, которого у "слуг" точно уже нет".Член штаба одного из украинских политиков полагает, что некогда популярного Зеленского стоявшие за ним олигархи потому и "выбрали", чтобы он проводил непопулярную политику. "А следом за ним, — прогнозирует источник, — поставят такого же "не такого", белого и пушистого, "отличающегося" от предыдущего президента, чтобы он делал то же самое".Политтехнолог Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости напомнил: ни один президент Украины не имеет успешного опыта борьбы со СМИ. "Хотя неприятные истории были, — отмечает он. — Леонид Кравчук отключал "Гравис", Кучма пытался через колено ломать Пятый канал. Это свидетельствует о политическом кризисе".Закрытие оппозиционных медиа не поможет Зеленскому победить противников на информационном поле, продолжает Золотарев. Но и инициативу ОПЗЖ вряд ли реализуют, зато она станет серьезным ударом по главе государства, который теряет остатки популярности. "Те, кто за него голосовал, те самые 73 процента, расходятся по другим группам поддержки. При этом к президенту и "зеленым" не перейдут противники — например, электорат "Европейской солидарности", — рассуждает политтехнолог. — Из-за особенностей законодательства Украины импичмент на практике неосуществим, но Зеленский понесет дополнительные репутационные потери, влетев при этом на полной скорости в очередной кризис".По мнению эксперта, репрессии в отношении СМИ только сплотят политиков и бизнесменов, противостоящих украинской власти.

https://ria.ru/20210128/vosstanie-1594679453.html

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Выборы на Украине: борьба за власть Политические конкуренты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко исполнили свой гражданский долг. Оба явились на избирательные участки. 2021-02-05T08:00 true PT0M33S

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