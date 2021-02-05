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Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Индии

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Индии

Россельхознадзор с 5 февраля ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:03

2021-02-05T14:03

2021-02-05T14:03

россия

международное эпизоотическое бюро (мэб)

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

индия

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 5 февраля ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии, говорится в сообщении ведомства."В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии", - сообщается в пресс-релизе.Ведомство напоминает, что аналогичный запрет со 2 февраля распространяется в отношении Сенегала и Кувейта. Кроме того, с 1 февраля ограничен импорт таких товаров из французского департамента Арденны.Запрет распространяется на ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции; исключение составляют товары, обработка которых обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ).Кроме того, запрещен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также ограничен транзит по территории России живой птицы, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html

https://ria.ru/20200124/1563838940.html

россия

индия

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2021

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россия, международное эпизоотическое бюро (мэб), здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), индия, экономика