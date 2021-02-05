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Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Индии
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицеводческой продукции из Индии
Россельхознадзор с 5 февраля ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:03
2021-02-05T14:03
2021-02-05T14:03
россия
международное эпизоотическое бюро (мэб)
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
индия
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 5 февраля ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии, говорится в сообщении ведомства."В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии", - сообщается в пресс-релизе.Ведомство напоминает, что аналогичный запрет со 2 февраля распространяется в отношении Сенегала и Кувейта. Кроме того, с 1 февраля ограничен импорт таких товаров из французского департамента Арденны.Запрет распространяется на ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции; исключение составляют товары, обработка которых обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ).Кроме того, запрещен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также ограничен транзит по территории России живой птицы, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html
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россия, международное эпизоотическое бюро (мэб), здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), индия, экономика