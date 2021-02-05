https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html

В ЮНЕСКО пообещали изучить решение о запрете российских каналов в Латвии

В ЮНЕСКО пообещали изучить решение о запрете российских каналов в Латвии

ЮНЕСКО не была проинформирована о ситуации с запретом на ретрансляцию нескольких российских телеканалов в Латвии, изучит ее, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:04

2021-02-05T17:04

2021-02-05T17:04

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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. ЮНЕСКО не была проинформирована о ситуации с запретом на ретрансляцию нескольких российских телеканалов в Латвии, изучит ее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет. Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству."Мы не были проинформированы об этой ситуации и изучаем ее", - сообщила представитель пресс-службы ЮНЕСКО."В рамках своего мандата ЮНЕСКО стремится продвигать важность свободных и независимых СМИ во всем мире", - добавили в организации.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/latviya-1596199812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/latviya-1596087725.html

https://ria.ru/20210204/prizyv-1596056154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв мир (телеканал), юнеско, латвия, в мире