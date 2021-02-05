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Наука
https://ria.ru/20210205/xiaomi-1596149192.html
Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном
Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном
Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:20
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наука
android
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского технологического гиганта.Концепт не получил собственного имени, а в Xiaomi сделали упор на реализацию "невероятного" экрана. Стекло дисплея заходит на корпус с четырех сторон под углом 88 градусов — производитель особенно гордится технологией изготовления панели. Под стеклом на гранях находятся экраны, которые соединены с главной матрицей.Смартфон лишен кнопок включения и регулировки громкости, а также порта для зарядки. Концепт предлагается питать только с помощью беспроводной зарядки. Задняя панель устройства довольно обычная, смартфон получил лишь одну основную камеру.В компании Xiaomi не называют дату выхода и цену смартфона. Возможно, он так и останется концептуальным решением, элементы которого найдут отражение в серийных моделях.
https://ria.ru/20210204/xiaomi-1595976544.html
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android, xiaomi inc, технологии

Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном

12:20 05.02.2021
 
© XiaomiСмартфон Xiaomi
Смартфон Xiaomi - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского технологического гиганта.
Концепт не получил собственного имени, а в Xiaomi сделали упор на реализацию "невероятного" экрана. Стекло дисплея заходит на корпус с четырех сторон под углом 88 градусов — производитель особенно гордится технологией изготовления панели. Под стеклом на гранях находятся экраны, которые соединены с главной матрицей.
Смартфон лишен кнопок включения и регулировки громкости, а также порта для зарядки. Концепт предлагается питать только с помощью беспроводной зарядки. Задняя панель устройства довольно обычная, смартфон получил лишь одну основную камеру.
В компании Xiaomi не называют дату выхода и цену смартфона. Возможно, он так и останется концептуальным решением, элементы которого найдут отражение в серийных моделях.
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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НаукаAndroidXiaomi IncТехнологии
 
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