https://ria.ru/20210205/xiaomi-1596149192.html

Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном

Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном

Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:20

2021-02-05T12:20

2021-02-05T12:20

наука

android

xiaomi inc

технологии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского технологического гиганта.Концепт не получил собственного имени, а в Xiaomi сделали упор на реализацию "невероятного" экрана. Стекло дисплея заходит на корпус с четырех сторон под углом 88 градусов — производитель особенно гордится технологией изготовления панели. Под стеклом на гранях находятся экраны, которые соединены с главной матрицей.Смартфон лишен кнопок включения и регулировки громкости, а также порта для зарядки. Концепт предлагается питать только с помощью беспроводной зарядки. Задняя панель устройства довольно обычная, смартфон получил лишь одну основную камеру.В компании Xiaomi не называют дату выхода и цену смартфона. Возможно, он так и останется концептуальным решением, элементы которого найдут отражение в серийных моделях.

https://ria.ru/20210204/xiaomi-1595976544.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, xiaomi inc, технологии