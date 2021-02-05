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Взрыв на станции "Белорусская" московского метро

Взрыв на станции "Белорусская" московского метро

5 февраля 2001 года около 18 часов 45 минут мск сработало взрывное устройство в Московском метрополитене на платформе станции "Белорусская-кольцевая", имеющей... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T01:10

2021-02-05T01:10

2021-02-05T01:10

москва

московский метрополитен

справки

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5 февраля 2001 года около 18 часов 45 минут мск сработало взрывное устройство в Московском метрополитене на платформе станции "Белорусская-кольцевая", имеющей переход на одноименную линию Замоскворецкой линии и выход к Белорусскому вокзалу. Бомба была спрятана в бытовой сумке под одной из мраморных скамеек на второй платформе станции. Взрывом разворотило скамью и вырвало из стены две мраморные плиты. С потолка на людей посыпалась штукатурка, несколько человек получили травмы от осколков мрамора, разлетевшихся во все стороны. В общей сложности в результате взрыва на "Белорусской" пострадали 15 человек. Семь из них, в том числе двое детей, были сразу госпитализированы. Их состояние медики оценили как средней тяжести. В основном пострадавшие получили контузии, легкое сотрясение мозга и ожоги. Несколько человек обратилось к врачам, жалуясь на частичную потерю слуха.Дежурный по эскалатору, находившийся в момент взрыва на своем рабочем месте, сначала услышал глухой хлопок ("так, что заложило уши") и звук разбитого стекла. В тот же момент почти на всей станции погас свет, и повалил дым. В соответствии с инструкцией дежурный сразу пустил три эскалатора только на выход, а один остановил и оставил в качестве запасного для спасателей и врачей. Вход на станцию для прохода был немедленно закрыт. Движение на кольцевой линии метро не было прекращено, но поезда на "Белорусской" не останавливались. На место происшествия прибыли оперативные группы ФСБ и главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы. В ходе осмотра они собрали остатки взрывного устройства, в том числе часового механизма. По мнению специалистов, мощность взрыва составила 200-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Тяжелая плита скамейки отчасти погасила взрывную волну, но именно ее мраморные осколки стали причиной многочисленных ранений пассажиров. Серьезных повреждений станции "Белорусская" не было нанесено – была разбита каменная облицовка стен, закопчен участок потолка. На полу не осталось воронки. К утру 6 февраля о взрыве на "Белорусской" напоминало только отсутствие одной из скамеек, под которой как раз и взорвалась бомба, и трещина между плитами облицовки. Ночью на станции был проведен косметический ремонт.На следующее утро она открылась вовремя и работала как на вход, так и на выход, а также действовал переход на радиальную линию.Мэр Москвы Юрий Лужков, побывавший на месте взрыва, расценил его как стопроцентно – теракт. По его словам, бомба должна была сработать в тот момент, когда к перрону подойдет поезд, но взрыв произошел на несколько секунд раньше, поэтому пострадавших, сравнительно мало.Злоумышленники, по мнению мэра, рассчитывали, что состав сойдет с рельсов. Юрий Лужков отметил слаженную работу всех оперативных служб города.После взрыва была усилена охрана всех станций московского метро. Московская городская прокуратура по факту взрыва возбудила уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ "терроризм". Хотя руководство главного управления уголовного розыска не исключало и другую причину взрыва – хулиганство. В пользу "хулиганской" версии говорил тот факт, что взрывчатки не хватило даже для того, чтобы взорвать саму лавку – ее лишь сорвало с места и разбило на несколько крупных кусков. Опытный подрывник должен был рассчитать силу заряда. В пользу "террористической" – место и время, выбранное для взрыва. Если бы заряд тротила был больше, лавка превратилась бы в каменную крошку – и тогда счет пострадавших шел бы на десятки, если не сотни человек – бомба сработала в "час пик" в одном из самых оживленных мест станции – у перехода на "Белорусскую-радиальную". Дело о взрыве на "Белорусской" было передано для расследования в московское управление ФСБ. Информации о раскрытии преступления нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, справки