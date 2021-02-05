https://ria.ru/20210205/vysylka-1596229645.html
В Германии назвали высылку европейских дипломатов неоправданной
В Германии назвали высылку европейских дипломатов неоправданной
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал неоправданным и ухудшающим отношения России и Евросоюза решение Москвы выслать трех европейских дипломатов. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:21
2021-02-05T18:21
2021-02-05T18:35
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас назвал неоправданным и ухудшающим отношения России и Евросоюза решение Москвы выслать трех европейских дипломатов."Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства (ФРГ) в Москве, никоим образом не обоснованно и наносит дальнейший вред отношениям с Европой", - приводит МИД слова Мааса.По его словам, "затронутый немецкий дипломат выполнял исключительно задачи, предусмотренные в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, чтобы законными средствами получить с места информацию о развитии событий".
https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html
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