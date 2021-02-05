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Биография Владимира Высоцкого
Биография Владимира Высоцкого
Бывший главком ВМФ России, адмирал Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украины. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:24
2021-02-05T13:24
справки
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Бывший главком ВМФ России, адмирал Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украины.В 1971 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (ныне Нахимовское военно-морское училище), в 1976 году – Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, в 1982 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1990 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, в 1999 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1976 года служил на Тихоокеанском флоте командиром группы, командиром боевой части, помощником и старшим помощником командира ракетного крейсера, старшим помощником командира тяжелого авианесущего крейсера. С 1990 года проходил службу на Тихоокеанском флоте в должности командира тяжелого авианесущего крейсера, заместителя командира дивизии, затем – командира дивизии ракетных кораблей.В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ. Затем командовал этой же флотилией.В 2004-2005 годах – начальник штаба - первый заместитель командующего Балтийским флотом.В августе 2005 года был назначен командующим Северным флотом.С 2007 по 2012 год – главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации.6 мая 2012 года указом президента РФ был освобожден от должности главкома ВМФ, но остался на военной службе.Был членом Совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам. Воинское звание – адмирал (2006). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.5 февраля 2021 года Владимир Высоцкий скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Биография Владимира Высоцкого

13:24 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий во время заседания Морской коллегии при правительстве РФ. 2011 год
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий во время заседания Морской коллегии при правительстве РФ. 2011 год - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший главком ВМФ России, адмирал Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украины.
В 1971 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (ныне Нахимовское военно-морское училище), в 1976 году – Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, в 1982 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1990 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, в 1999 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1976 года служил на Тихоокеанском флоте командиром группы, командиром боевой части, помощником и старшим помощником командира ракетного крейсера, старшим помощником командира тяжелого авианесущего крейсера.
С 1990 года проходил службу на Тихоокеанском флоте в должности командира тяжелого авианесущего крейсера, заместителя командира дивизии, затем – командира дивизии ракетных кораблей.
В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ. Затем командовал этой же флотилией.
В 2004-2005 годах – начальник штаба - первый заместитель командующего Балтийским флотом.
В августе 2005 года был назначен командующим Северным флотом.
С 2007 по 2012 год – главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации.
6 мая 2012 года указом президента РФ был освобожден от должности главкома ВМФ, но остался на военной службе.
Был членом Совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".
В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам.
Воинское звание – адмирал (2006).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.
5 февраля 2021 года Владимир Высоцкий скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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