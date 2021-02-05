https://ria.ru/20210205/vysotskiy-1596162643.html

Биография Владимира Высоцкого

Биография Владимира Высоцкого

Бывший главком ВМФ России, адмирал Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украины. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:24

2021-02-05T13:24

2021-02-05T13:24

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/49782/07/497820738_0:262:1373:1034_1920x0_80_0_0_4d62c7e1b059cb0ba300aacabb1033e3.jpg

Бывший главком ВМФ России, адмирал Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украины.В 1971 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (ныне Нахимовское военно-морское училище), в 1976 году – Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, в 1982 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1990 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, в 1999 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1976 года служил на Тихоокеанском флоте командиром группы, командиром боевой части, помощником и старшим помощником командира ракетного крейсера, старшим помощником командира тяжелого авианесущего крейсера. С 1990 года проходил службу на Тихоокеанском флоте в должности командира тяжелого авианесущего крейсера, заместителя командира дивизии, затем – командира дивизии ракетных кораблей.В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил СФ. Затем командовал этой же флотилией.В 2004-2005 годах – начальник штаба - первый заместитель командующего Балтийским флотом.В августе 2005 года был назначен командующим Северным флотом.С 2007 по 2012 год – главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации.6 мая 2012 года указом президента РФ был освобожден от должности главкома ВМФ, но остался на военной службе.Был членом Совета старейшин РОО "Клуб адмиралов ВМФ России".В августе 2013 года был назначен на должность заместителя генерального директора АО "Атомредметзолото" по специальным проектам. Воинское звание – адмирал (2006). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.5 февраля 2021 года Владимир Высоцкий скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки