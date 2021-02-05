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Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:18
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Он уточнил, что причина смерти пока не известна, но не связана с коронавирусом.Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.В дальнейшем получил дипломы Высших специальных офицерских классов ВМФ и Военно-морской академии имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск".В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-м — возглавил флотилию.В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-м — главнокомандующим ВМФ. Эту должность Высоцкий занимал до 2012 года. После работал заместителем генерального директора уранового холдинга АРМЗ госкорпорации "Росатом".
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владимир высоцкий (адмирал), вмф рф, общество

Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

10:18 05.02.2021 (обновлено: 12:16 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Высоцкий прибыл в Севастополь
Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Владимир Высоцкий прибыл в Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Он уточнил, что причина смерти пока не известна, но не связана с коронавирусом.
Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.
В дальнейшем получил дипломы Высших специальных офицерских классов ВМФ и Военно-морской академии имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск".
В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-м — возглавил флотилию.
В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-м — главнокомандующим ВМФ. Эту должность Высоцкий занимал до 2012 года. После работал заместителем генерального директора уранового холдинга АРМЗ госкорпорации "Росатом".
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий во время заседания Морской коллегии при правительстве РФ. 2011 год
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий во время заседания Морской коллегии при правительстве РФ. 2011 год - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Высоцкий (адмирал)ВМФ РФОбщество
 
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