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Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:18

2021-02-05T10:18

2021-02-05T12:16

владимир высоцкий (адмирал)

вмф рф

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Он уточнил, что причина смерти пока не известна, но не связана с коронавирусом.Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.В дальнейшем получил дипломы Высших специальных офицерских классов ВМФ и Военно-морской академии имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск".В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-м — возглавил флотилию.В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-м — главнокомандующим ВМФ. Эту должность Высоцкий занимал до 2012 года. После работал заместителем генерального директора уранового холдинга АРМЗ госкорпорации "Росатом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир высоцкий (адмирал), вмф рф, общество