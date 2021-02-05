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В ЦИК заявили о готовности нормативной базы выборов
В ЦИК заявили о готовности нормативной базы выборов
Нормативная законодательная база выборов подготовлена, что позволяет потенциальным кандидатам и политическим партиям сейчас готовиться к выборам, которые... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:54
2021-02-05T11:54
россия
майя гришина
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Нормативная законодательная база выборов подготовлена, что позволяет потенциальным кандидатам и политическим партиям сейчас готовиться к выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина."В целом нормативная законодательная база выборов подготовлена. И это позволяет сейчас готовиться к выборам и потенциальным кандидатам, и политическим партиям. И в целом законодательные параметры выборов в Госдуму, в региональные парламенты определены", - сказала Гришина на заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.По ее словам, законодательство от выборов 2016 года до настоящего времени прошло серьезный эволюционный путь, в первую очередь в целях обеспечения большей возможности для реализации избирательных прав граждан.
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россия, майя гришина, госдума рф, политика

В ЦИК заявили о готовности нормативной базы выборов

11:54 05.02.2021
 
© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : предоставлено ЦИК
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Нормативная законодательная база выборов подготовлена, что позволяет потенциальным кандидатам и политическим партиям сейчас готовиться к выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"В целом нормативная законодательная база выборов подготовлена. И это позволяет сейчас готовиться к выборам и потенциальным кандидатам, и политическим партиям. И в целом законодательные параметры выборов в Госдуму, в региональные парламенты определены", - сказала Гришина на заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.
По ее словам, законодательство от выборов 2016 года до настоящего времени прошло серьезный эволюционный путь, в первую очередь в целях обеспечения большей возможности для реализации избирательных прав граждан.
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