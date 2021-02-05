https://ria.ru/20210205/vybory-1596142546.html
В ЦИК заявили о готовности нормативной базы выборов
В ЦИК заявили о готовности нормативной базы выборов
Нормативная законодательная база выборов подготовлена, что позволяет потенциальным кандидатам и политическим партиям сейчас готовиться к выборам, которые... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:54
2021-02-05T11:54
2021-02-05T11:54
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майя гришина
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Нормативная законодательная база выборов подготовлена, что позволяет потенциальным кандидатам и политическим партиям сейчас готовиться к выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина."В целом нормативная законодательная база выборов подготовлена. И это позволяет сейчас готовиться к выборам и потенциальным кандидатам, и политическим партиям. И в целом законодательные параметры выборов в Госдуму, в региональные парламенты определены", - сказала Гришина на заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.По ее словам, законодательство от выборов 2016 года до настоящего времени прошло серьезный эволюционный путь, в первую очередь в целях обеспечения большей возможности для реализации избирательных прав граждан.
https://ria.ru/20201223/golosovanie-1590543207.html
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