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Россиянка похоронила 11 мужей
Россиянка похоронила 11 мужей
Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:40
2021-02-05T04:40
2021-02-05T05:40
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
армавир
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками. Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), армавир, происшествия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кубанские
полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир
, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщается
на сайте регионального главка МВД.
По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.
Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.
Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.