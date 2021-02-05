https://ria.ru/20210205/vdova-1596105508.html

Россиянка похоронила 11 мужей

Россиянка похоронила 11 мужей

Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T04:40

2021-02-05T04:40

2021-02-05T05:40

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

армавир

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в браки с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества - земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками. Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в период между 2013 и 2019 годами, 11 потерпевших умерли.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20201103/rudinshteyn-1582758250.html

армавир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), армавир, происшествия