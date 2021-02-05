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Наука
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596192023.html
Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от ковид в десять раз
Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от ковид в десять раз
Американские ученые разработали соединение-адъювант, существенно повышающее эффективность вакцин от COVID-19 за счет того, что оно направляет действующее... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:00
2021-02-05T22:00
наука
коронавирус covid-19
здоровье
сша
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские ученые разработали соединение-адъювант, существенно повышающее эффективность вакцин от COVID-19 за счет того, что оно направляет действующее вещество напрямую в лимфатические узлы. Эксперименты на мышах показали, что новое соединение позволяет снизить дозировку вакцин в десять раз при сохранении прежнего уровня защиты. Описание разработки приведено в журнале Science Advances.Ученые разных стран продолжают искать вакцину против SARS-CoV-2, которая генерирует мощный Т-клеточный иммунитет, нейтрализует ответы антител и обеспечивает при этом эффективную защиту всех возрастных групп. Один из известных способов повышения эффективности вакцин — добавление к ним веществ-адъювантов, используемых для усиления иммунного ответа против конкретного патогена. Действие большинства адъювантов основано на их способности адсорбировать на своей поверхности антиген вируса и длительное время сохранять его в организме, что увеличивает продолжительность влияния на иммунную систему.Новый адъювант AMP-CpG, разработанный специалистами из компании ElicioTherapeutics, доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это существенно повышает эффективность вакцин по сравнению со стандартным вариантом, когда вещество вакцины просто "блуждает" по кровотоку, пока не "наткнется" на нужные иммунные клетки.Первоначально адъювант AMP-CpG разрабатывали для антираковых вакцин, но авторы доказали, что его можно успешно применять и с вакцинами от COVID-19, содержащими рецептор-связывающий домен спайкового белка вируса SARS-CoV-2 (Spike RBD).Результаты испытания на мышах показали, что при иммунизации животных вакциной, содержащей AMP-CpG, их антигенспецифический Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.Через тридцать пять дней после иммунизации исследователи оценили Т-клеточный иммунитет в лейкоцитах селезенки, клетках тканей и жидкости легких животных. У мышей, получавших вакцину с адъювантом AMP-CpG ответы антител и Т-клеток были значительно выше, чем у мышей из контрольной группы, получавших стандартный вариант вакцины. Более того, у мышей, получавших AMP-CpG, иммунные ответы Т-клеток и антител поддерживались даже при десятикратном уменьшении дозы антигена Spike RBD. По мнению разработчиков, добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от COVID-19, что позволит вакцинировать значительно большее количество людей во всем мире.Кроме того, исследователи оценили иммунные ответы у старых мышей и обнаружили, что новый адъювант вызывает более высокий иммунитет, чем любой из альтернативных вариантов.
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html
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коронавирус covid-19, здоровье, сша

Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от ковид в десять раз

22:00 05.02.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские ученые разработали соединение-адъювант, существенно повышающее эффективность вакцин от COVID-19 за счет того, что оно направляет действующее вещество напрямую в лимфатические узлы. Эксперименты на мышах показали, что новое соединение позволяет снизить дозировку вакцин в десять раз при сохранении прежнего уровня защиты. Описание разработки приведено в журнале Science Advances.
Ученые разных стран продолжают искать вакцину против SARS-CoV-2, которая генерирует мощный Т-клеточный иммунитет, нейтрализует ответы антител и обеспечивает при этом эффективную защиту всех возрастных групп.
Один из известных способов повышения эффективности вакцин — добавление к ним веществ-адъювантов, используемых для усиления иммунного ответа против конкретного патогена. Действие большинства адъювантов основано на их способности адсорбировать на своей поверхности антиген вируса и длительное время сохранять его в организме, что увеличивает продолжительность влияния на иммунную систему.
Новый адъювант AMP-CpG, разработанный специалистами из компании ElicioTherapeutics, доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это существенно повышает эффективность вакцин по сравнению со стандартным вариантом, когда вещество вакцины просто "блуждает" по кровотоку, пока не "наткнется" на нужные иммунные клетки.
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Первоначально адъювант AMP-CpG разрабатывали для антираковых вакцин, но авторы доказали, что его можно успешно применять и с вакцинами от COVID-19, содержащими рецептор-связывающий домен спайкового белка вируса SARS-CoV-2 (Spike RBD).
Результаты испытания на мышах показали, что при иммунизации животных вакциной, содержащей AMP-CpG, их антигенспецифический Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.
Через тридцать пять дней после иммунизации исследователи оценили Т-клеточный иммунитет в лейкоцитах селезенки, клетках тканей и жидкости легких животных. У мышей, получавших вакцину с адъювантом AMP-CpG ответы антител и Т-клеток были значительно выше, чем у мышей из контрольной группы, получавших стандартный вариант вакцины.
Более того, у мышей, получавших AMP-CpG, иммунные ответы Т-клеток и антител поддерживались даже при десятикратном уменьшении дозы антигена Spike RBD. По мнению разработчиков, добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от COVID-19, что позволит вакцинировать значительно большее количество людей во всем мире.
Кроме того, исследователи оценили иммунные ответы у старых мышей и обнаружили, что новый адъювант вызывает более высокий иммунитет, чем любой из альтернативных вариантов.
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