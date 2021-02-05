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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210205/ural-1596221912.html
Буддийская община опровергла слухи о сносе монастыря на Урале
Буддийская община опровергла слухи о сносе монастыря на Урале
В буддийской общине Урала опровергли слухи о скором сносе монастыря "Шедруб Линг" около города Качканар в связи с взрывными работами на Собственно-Качканарском... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:55
2021-02-05T17:55
религия и мировоззрение
сергей бидонько
новости - религия и мировоззрение
евгений куйвашев
свердловская область
качканар
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В буддийской общине Урала опровергли слухи о скором сносе монастыря "Шедруб Линг" около города Качканар в связи с взрывными работами на Собственно-Качканарском месторождении, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным.Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины. Однако 2 февраля буддисты сообщили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа"."После публикаций в СМИ новости о том, что дежурные покидают гору, начали активно муссироваться слухи, что в ближайшее время все сооружения монастыря будут уничтожены. Это не соответствует действительности! Угроза сноса до сих пор существует, но информация об активных действиях "Евраза" (который получил право на снос после последнего судебного заседания) в этом направлении к нам пока не поступала", - говорится в сообщении на странице общины в соцсети "ВКонтакте".В то же время в "Шедруб Линг" отметили, что "есть опасность повреждения строений вандалами", и здесь они "бессильны что-либо предпринять". "Призываем всех к сознательности и просим беречь монастырь", - добавили в общине.Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Члены общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддистского храма в Качканаре. После этого снос был отложен.
https://ria.ru/20210111/buddizm-1591593070.html
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свердловская область
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сергей бидонько, новости - религия и мировоззрение, евгений куйвашев, свердловская область, качканар

Буддийская община опровергла слухи о сносе монастыря на Урале

17:55 05.02.2021
 
© РИА Новости / Р. Мангасарян / Перейти в фотобанкБуддийский храм. Архив
Буддийский храм. Архив - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Р. Мангасарян
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В буддийской общине Урала опровергли слухи о скором сносе монастыря "Шедруб Линг" около города Качканар в связи с взрывными работами на Собственно-Качканарском месторождении, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.
Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным.
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Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины. Однако 2 февраля буддисты сообщили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа".
"После публикаций в СМИ новости о том, что дежурные покидают гору, начали активно муссироваться слухи, что в ближайшее время все сооружения монастыря будут уничтожены. Это не соответствует действительности! Угроза сноса до сих пор существует, но информация об активных действиях "Евраза" (который получил право на снос после последнего судебного заседания) в этом направлении к нам пока не поступала", - говорится в сообщении на странице общины в соцсети "ВКонтакте".
В то же время в "Шедруб Линг" отметили, что "есть опасность повреждения строений вандалами", и здесь они "бессильны что-либо предпринять". "Призываем всех к сознательности и просим беречь монастырь", - добавили в общине.
Буддийский монастырь на горе Качканар был основан в 1995 году ламой Санье Тензин Докшитом (Михаил Санников). Летом 2014 года суд постановил, что монастырь должен быть снесен для разработки месторождения железной руды на его месте. Члены общины, по их словам, много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявили горно-обогатительный комбинат, чьи карьеры находятся поблизости, и департамент лесного хозяйства.
В феврале 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил рабочей группе рассмотреть возможности для сохранения буддистского храма в Качканаре. После этого снос был отложен.
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