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Журналисты закрытых на Украине телеканалов начали вещание в YouTube
Журналисты закрытых на Украине телеканалов начали вещание в YouTube
Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых указом президента Украины Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:59
2021-02-05T15:59
zik (телеканал)
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
newsone
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых указом президента Украины Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone"."Мы, журналисты трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас. Попытки устроить "Северную Корею", где звучит только та информация, которая выгодна власти, не пройдут", - цитирует заявление журналистов сайт телеканала "112 Украина". Они объяснили свое решение тем, что украинцы заслуживают правды.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html
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zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Журналисты закрытых на Украине телеканалов начали вещание в YouTube

15:59 05.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых указом президента Украины Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone".
"Мы, журналисты трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас. Попытки устроить "Северную Корею", где звучит только та информация, которая выгодна власти, не пройдут", - цитирует заявление журналистов сайт телеканала "112 Украина". Они объяснили свое решение тем, что украинцы заслуживают правды.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:56
В ООН осудили санкции против оппозиционных телеканалов на Украине
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:04
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ZIK (телеканал)Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакNewsOne112 УкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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