https://ria.ru/20210205/ukraina-1596195219.html

Журналисты закрытых на Украине телеканалов начали вещание в YouTube

Журналисты закрытых на Украине телеканалов начали вещание в YouTube

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых указом президента Украины Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:59

2021-02-05T15:59

2021-02-05T15:59

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

112 украина

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, закрытых указом президента Украины Владимира Зеленского, создали свой YouTube-канал "Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone"."Мы, журналисты трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас. Попытки устроить "Северную Корею", где звучит только та информация, которая выгодна власти, не пройдут", - цитирует заявление журналистов сайт телеканала "112 Украина". Они объяснили свое решение тем, что украинцы заслуживают правды.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

https://ria.ru/20210204/feerichnyy-1596050532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире