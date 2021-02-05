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В Госдуме предостерегли Украину от перехода на ядерное топливо из США
В Госдуме предостерегли Украину от перехода на ядерное топливо из США
Переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:00
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы, заявил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.Ранее исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявил, Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского."Американское ядерное топливо технологических не предназначено для нынешнего класса атомных электростанций Украины, построенных в Советском Союзе, что может сказаться на их прочности и безопасности энергосистемы в целом. Мы следим за данными "новшествами" со стороны украинского минэнерго. Думаю, на Украине возобладает здравомыслие и они не будут рисковать. Американцы хотят просто заработать деньги, но нам второй Чернобыль не нужен", - сказал Шеремет журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России. По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины.
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россия, юрий витренко, westinghouse electric, чернобыльская аэс, госдума рф, сша, украина, в мире

В Госдуме предостерегли Украину от перехода на ядерное топливо из США

13:00 05.02.2021
 
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы, заявил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.
Ранее исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявил, Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.
"Американское ядерное топливо технологических не предназначено для нынешнего класса атомных электростанций Украины, построенных в Советском Союзе, что может сказаться на их прочности и безопасности энергосистемы в целом. Мы следим за данными "новшествами" со стороны украинского минэнерго. Думаю, на Украине возобладает здравомыслие и они не будут рисковать. Американцы хотят просто заработать деньги, но нам второй Чернобыль не нужен", - сказал Шеремет журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России. По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины.
Совместные учения ВМС Украины и США - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:29
На Украине раскрыли "обещания" США о поставках летального оружия
 
РоссияЮрий ВитренкоWestinghouse ElectricЧернобыльская АЭСГосдума РФСШАУкраинаВ мире
 
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