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ФАС отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов
ФАС отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:05
2021-02-05T20:38
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА Новости в ведомстве."В период 21-27 января 2021 года в региональные управления ФАС поступило 192 обращения по вопросу роста цен на социально значимые продовольственные товары (что на 13% меньше количества обращений, поступивших в прошлом отчетном периоде)",- отметили в ФАС.По каждому обращению проводятся проверки и если выявляется завышение цен, то проверки проводятся уже с прокуратурой."В указанный отчетный период ряд территориальных органов ФАС России (Забайкальское, Красноярское, Московское областное, Пермское, Томское, Хабаровское УФАС России) провели камеральные проверки хозяйствующих субъектов, действующих на рынках муки, хлеба, яиц куриных, молочной продукции, а также ряда предприятий торговли", - добавили в службе.Также Волгоградское и Белгородское УФАС направили материалы ранее проведенных проверок в прокуратуру, а по материалам Орловского УФАС, направленным в прокуратуру ранее, уже объявлены предостережения должностным лицам ряда организаций торговли.Регулятор также отмечает, что федеральные торговые сети "как правило" соблюдают установленные соглашениями цены на подсолнечное масло и сахар-песок.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ФАС отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов

20:05 05.02.2021 (обновлено: 20:38 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В период 21-27 января 2021 года в региональные управления ФАС поступило 192 обращения по вопросу роста цен на социально значимые продовольственные товары (что на 13% меньше количества обращений, поступивших в прошлом отчетном периоде)",- отметили в ФАС.
По каждому обращению проводятся проверки и если выявляется завышение цен, то проверки проводятся уже с прокуратурой.
"В указанный отчетный период ряд территориальных органов ФАС России (Забайкальское, Красноярское, Московское областное, Пермское, Томское, Хабаровское УФАС России) провели камеральные проверки хозяйствующих субъектов, действующих на рынках муки, хлеба, яиц куриных, молочной продукции, а также ряда предприятий торговли", - добавили в службе.
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Также Волгоградское и Белгородское УФАС направили материалы ранее проведенных проверок в прокуратуру, а по материалам Орловского УФАС, направленным в прокуратуру ранее, уже объявлены предостережения должностным лицам ряда организаций торговли.
Регулятор также отмечает, что федеральные торговые сети "как правило" соблюдают установленные соглашениями цены на подсолнечное масло и сахар-песок.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
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