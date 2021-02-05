https://ria.ru/20210205/tseny-1596246272.html

ФАС отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов

ФАС отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:05

2021-02-05T20:05

2021-02-05T20:38

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА Новости в ведомстве."В период 21-27 января 2021 года в региональные управления ФАС поступило 192 обращения по вопросу роста цен на социально значимые продовольственные товары (что на 13% меньше количества обращений, поступивших в прошлом отчетном периоде)",- отметили в ФАС.По каждому обращению проводятся проверки и если выявляется завышение цен, то проверки проводятся уже с прокуратурой."В указанный отчетный период ряд территориальных органов ФАС России (Забайкальское, Красноярское, Московское областное, Пермское, Томское, Хабаровское УФАС России) провели камеральные проверки хозяйствующих субъектов, действующих на рынках муки, хлеба, яиц куриных, молочной продукции, а также ряда предприятий торговли", - добавили в службе.Также Волгоградское и Белгородское УФАС направили материалы ранее проведенных проверок в прокуратуру, а по материалам Орловского УФАС, направленным в прокуратуру ранее, уже объявлены предостережения должностным лицам ряда организаций торговли.Регулятор также отмечает, что федеральные торговые сети "как правило" соблюдают установленные соглашениями цены на подсолнечное масло и сахар-песок.

https://ria.ru/20210205/tseny-1596241673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)