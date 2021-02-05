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В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
Тест-системы для для более быстрого мониторинга COVID-19 разрабатываются в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:35
2021-02-05T16:35
2021-02-05T16:35
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тест-системы для для более быстрого мониторинга COVID-19 разрабатываются в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга, но у нас есть и стандартные методы секвенирования", - сказал Мурашко журналистам.Ранее сообщалось, что в России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", а также отслеживать присутствие коронавируса в окружающей среде.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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