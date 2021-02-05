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В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы
В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы
Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T21:40
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владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы.Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Каналы прекратили вещание. Журналист Кирилл Вышинский обратил внимание, что это произошло вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов."Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства на запрос РИА Новости, насколько соответствует действительности эта версия.В дипмиссии добавили, что "в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени мы не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским".
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html
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владимир зеленский, сша, украина, в мире

В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

21:40 05.02.2021 (обновлено: 21:42 05.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы.
Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Каналы прекратили вещание. Журналист Кирилл Вышинский обратил внимание, что это произошло вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов.
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"Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства на запрос РИА Новости, насколько соответствует действительности эта версия.
В дипмиссии добавили, что "в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени мы не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским".
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