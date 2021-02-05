https://ria.ru/20210205/telekanaly-1596255818.html

В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T21:40

2021-02-05T21:40

2021-02-05T21:42

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство США в Киеве опровергло, что советовало президенту Украины Владимиру Зеленскому закрыть оппозиционные телеканалы.Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK и владеющего ими депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Каналы прекратили вещание. Журналист Кирилл Вышинский обратил внимание, что это произошло вскоре после визита Зеленского в посольство США, где он смотрел трансляцию инаугурации Джо Байдена. Кроме того, посольство США приветствовало решение Зеленского о закрытии каналов."Любая информация о том, что Соединенные Штаты предоставили инструкции или рекомендации по закрытию этих каналов, категорически не соответствует действительности. По этому поводу вы можете проверить свои источники", - ответил представитель посольства на запрос РИА Новости, насколько соответствует действительности эта версия.В дипмиссии добавили, что "в условиях пандемии посольства США в течение некоторого времени мы не проводили много встреч, в том числе с президентом Зеленским".

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

https://ria.ru/20210204/feerichnyy-1596050532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, украина, в мире