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Культура
https://ria.ru/20210205/teatr-1596160113.html
Минкультуры выделит 50 миллионов рублей на поддержку частных театров
Минкультуры выделит 50 миллионов рублей на поддержку частных театров
Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей на поддержку частных театров, финансирование будет выделяться на конкурсной основе, размеры... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:05
2021-02-05T13:05
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей на поддержку частных театров, финансирование будет выделяться на конкурсной основе, размеры грантов составят до четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования – 50 миллионов рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 миллион рублей, более шести грантов – на сумму до четырех миллионов рублей", – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.Глава ведомства отметила, что поддержка оказывается также киноиндустрии. "В декабре правительство РФ выделило 4,2 миллиарда, до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний – по итогам первого квартала, в апреле. Эта поддержка призвана поддержать киноиндустрию в тяжелые времена", – добавила Любимова.
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ольга любимова, театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Минкультуры выделит 50 миллионов рублей на поддержку частных театров

13:05 05.02.2021
 
© Фото : предоставлено театром "Практика"Сцена из спектакля "Признак оперы"
Сцена из спектакля Признак оперы - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : предоставлено театром "Практика"
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей на поддержку частных театров, финансирование будет выделяться на конкурсной основе, размеры грантов составят до четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования – 50 миллионов рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 миллион рублей, более шести грантов – на сумму до четырех миллионов рублей", – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.
Глава ведомства отметила, что поддержка оказывается также киноиндустрии. "В декабре правительство РФ выделило 4,2 миллиарда, до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний – по итогам первого квартала, в апреле. Эта поддержка призвана поддержать киноиндустрию в тяжелые времена", – добавила Любимова.
Актеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
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