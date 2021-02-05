https://ria.ru/20210205/teatr-1596160113.html

Минкультуры выделит 50 миллионов рублей на поддержку частных театров

Минкультуры выделит 50 миллионов рублей на поддержку частных театров

Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей на поддержку частных театров, финансирование будет выделяться на конкурсной основе, размеры... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:05

2021-02-05T13:05

2021-02-05T13:05

культура

ольга любимова

театр

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей на поддержку частных театров, финансирование будет выделяться на конкурсной основе, размеры грантов составят до четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объем финансирования – 50 миллионов рублей, из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 миллион рублей, более шести грантов – на сумму до четырех миллионов рублей", – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.Глава ведомства отметила, что поддержка оказывается также киноиндустрии. "В декабре правительство РФ выделило 4,2 миллиарда, до кинотеатров деньги будут доведены уже до 15 февраля, до продюсерских компаний – по итогам первого квартала, в апреле. Эта поддержка призвана поддержать киноиндустрию в тяжелые времена", – добавила Любимова.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)