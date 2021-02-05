https://ria.ru/20210205/svetlakov-1596150095.html
Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ
Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ
Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
стс (телеканал)
сергей светлаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100986/17/1009861769_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_8a21a8ab14de5786d95471f5af692ea5.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том числе шоумена спросили, почему около двух лет назад он ушел с телеканала ТНТ и перешел на СТС.Телеведущий и актер ответил, что "не срасталось ничего общего", поскольку он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. По его словам, на ТНТ такой возможности не было, а телеканал СТС ее предложил.В качестве примера он привел комедию "LOVE", которая на днях должна выйти в кино (Светлаков – один из ее создателей)."Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен", — признался Сергей Светлаков.Он также ответил и на другие вопросы поклонников. В частности, шоумена спросили, откуда у него шрам на шее. Актер рассказал, что это — напоминание о Свердловске (его родном городе) 90-х годов.По его словам, шрам на себе он уже не замечает, но иногда вспоминает, что у него был другой голос. "Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", — признался артист.
https://ria.ru/20201117/svetlakov-1585093023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100986/17/1009861769_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5a4875623aeaafc3ba27c47c12bb177a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стс (телеканал), сергей светлаков
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости
. Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил
на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том числе шоумена спросили, почему около двух лет назад он ушел с телеканала ТНТ и перешел на СТС.
Телеведущий и актер ответил, что "не срасталось ничего общего", поскольку он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. По его словам, на ТНТ такой возможности не было, а телеканал СТС ее предложил.
"Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино", — пояснил шоумен.
В качестве примера он привел комедию "LOVE", которая на днях должна выйти в кино (Светлаков – один из ее создателей).
"Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен", — признался Сергей Светлаков.
Он также ответил и на другие вопросы поклонников. В частности, шоумена спросили, откуда у него шрам на шее. Актер рассказал, что это — напоминание о Свердловске (его родном городе) 90-х годов.
"Все по классике: ночь, позднее возвращение с репетиции КВН и два силуэта с ножом, — вспоминает Светлаков. — Один держал, а второй раздевал. Куртку сняли, а я брыкался. Классика жанра".
По его словам, шрам на себе он уже не замечает, но иногда вспоминает, что у него был другой голос. "Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", — признался артист.