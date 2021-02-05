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https://ria.ru/20210205/svetlakov-1596150095.html
Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ
Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ
Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:31
2021-02-05T12:31
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
стс (телеканал)
сергей светлаков
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том числе шоумена спросили, почему около двух лет назад он ушел с телеканала ТНТ и перешел на СТС.Телеведущий и актер ответил, что "не срасталось ничего общего", поскольку он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. По его словам, на ТНТ такой возможности не было, а телеканал СТС ее предложил.В качестве примера он привел комедию "LOVE", которая на днях должна выйти в кино (Светлаков – один из ее создателей)."Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен", — признался Сергей Светлаков.Он также ответил и на другие вопросы поклонников. В частности, шоумена спросили, откуда у него шрам на шее. Актер рассказал, что это — напоминание о Свердловске (его родном городе) 90-х годов.По его словам, шрам на себе он уже не замечает, но иногда вспоминает, что у него был другой голос. "Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", — признался артист.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стс (телеканал), сергей светлаков

Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ

12:31 05.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Сергей Светлаков
Актер Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том числе шоумена спросили, почему около двух лет назад он ушел с телеканала ТНТ и перешел на СТС.
Телеведущий и актер ответил, что "не срасталось ничего общего", поскольку он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. По его словам, на ТНТ такой возможности не было, а телеканал СТС ее предложил.
"Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино", — пояснил шоумен.
В качестве примера он привел комедию "LOVE", которая на днях должна выйти в кино (Светлаков – один из ее создателей).
"Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен", — признался Сергей Светлаков.
Он также ответил и на другие вопросы поклонников. В частности, шоумена спросили, откуда у него шрам на шее. Актер рассказал, что это — напоминание о Свердловске (его родном городе) 90-х годов.
"Все по классике: ночь, позднее возвращение с репетиции КВН и два силуэта с ножом, — вспоминает Светлаков. — Один держал, а второй раздевал. Куртку сняли, а я брыкался. Классика жанра".
По его словам, шрам на себе он уже не замечает, но иногда вспоминает, что у него был другой голос. "Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", — признался артист.
Актер Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 22:48Культура
Сергей Светлаков выписался из больницы
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыСТС (телеканал)Сергей Светлаков
 
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