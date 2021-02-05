https://ria.ru/20210205/svetlakov-1596150095.html

Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ

Светлаков рассказал, почему ушел с ТНТ

Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:31

2021-02-05T12:31

2021-02-05T12:31

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знаменитости

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стс (телеканал)

сергей светлаков

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сергей Светлаков в проекте "Загугли звезду" издания Teleprogramma.pro ответил на самые популярные вопросы в Сети, которые интересуют его поклонников. В том числе шоумена спросили, почему около двух лет назад он ушел с телеканала ТНТ и перешел на СТС.Телеведущий и актер ответил, что "не срасталось ничего общего", поскольку он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать. По его словам, на ТНТ такой возможности не было, а телеканал СТС ее предложил.В качестве примера он привел комедию "LOVE", которая на днях должна выйти в кино (Светлаков – один из ее создателей)."Так что это был не шаг назад или в неизвестность, это был шаг вперед, которому я очень благодарен", — признался Сергей Светлаков.Он также ответил и на другие вопросы поклонников. В частности, шоумена спросили, откуда у него шрам на шее. Актер рассказал, что это — напоминание о Свердловске (его родном городе) 90-х годов.По его словам, шрам на себе он уже не замечает, но иногда вспоминает, что у него был другой голос. "Если бы я заговорил сейчас им, вы бы меня не узнали", — признался артист.

https://ria.ru/20201117/svetlakov-1585093023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стс (телеканал), сергей светлаков