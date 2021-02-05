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В Вологде брат подсудимого пытался выдать себя за него
В Вологде брат подсудимого пытался выдать себя за него
После оглашения Вологодским городским судом приговора Ибрагиму Мухарамову его объявили в розыск, так как выяснилось, что на скамье подсудимых был его... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:50
2021-02-05T15:51
россия
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. После оглашения Вологодским городским судом приговора Ибрагиму Мухарамову его объявили в розыск, так как выяснилось, что на скамье подсудимых был его переодевшийся брат, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона."Брат Мухарамова предпринял попытку выдать себя за подсудимого, переодевшись в его одежду и закрыв лицо маской. Однако после оглашения приговора он указал, что не является подсудимым. В связи с тем, что Мухарамову было назначено реальное наказание, а он не явился, то он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Вологодский городской суд 4 февраля вынес приговор в отношении 37-летнего Ибрагима Мухарамова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.В объединённой пресс-службе судов Вологодской области пояснили, что на период судебного разбирательства Мухарамову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В процессе рассмотрения уголовного дела подсудимый участвовал, а на оглашение приговора, как выяснилось, не явился. Согласно закону суд обязан провозгласить приговор вне зависимости от явки подсудимого.
https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html
россия
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россия, вологодская область, происшествия

В Вологде брат подсудимого пытался выдать себя за него

15:50 05.02.2021 (обновлено: 15:51 05.02.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. После оглашения Вологодским городским судом приговора Ибрагиму Мухарамову его объявили в розыск, так как выяснилось, что на скамье подсудимых был его переодевшийся брат, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
"Брат Мухарамова предпринял попытку выдать себя за подсудимого, переодевшись в его одежду и закрыв лицо маской. Однако после оглашения приговора он указал, что не является подсудимым. В связи с тем, что Мухарамову было назначено реальное наказание, а он не явился, то он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Вологодский городской суд 4 февраля вынес приговор в отношении 37-летнего Ибрагима Мухарамова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.
В объединённой пресс-службе судов Вологодской области пояснили, что на период судебного разбирательства Мухарамову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В процессе рассмотрения уголовного дела подсудимый участвовал, а на оглашение приговора, как выяснилось, не явился. Согласно закону суд обязан провозгласить приговор вне зависимости от явки подсудимого.
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