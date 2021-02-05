https://ria.ru/20210205/studenty-1596176465.html

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:21

2021-02-05T14:21

2021-02-05T14:24

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут разблокированы, сообщается на сайте мэра."С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596070707.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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