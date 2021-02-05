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Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты
Собянин рассказал, когда студентам разблокируют транспортные карты
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:21
2021-02-05T14:21
2021-02-05T14:24
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля, транспортные карты студентов будут разблокированы, сообщается на сайте мэра."С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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