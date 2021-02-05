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Минздрав Ливана одобрил использование "Спутника V"
Минздрав Ливана одобрил использование "Спутника V"
Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины "Спутник V", сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:20
2021-02-05T19:20
2021-02-05T21:15
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БЕЙРУТ, 5 фев - РИА Новости. Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины "Спутник V", сообщает ливанское национальное агентство NNA.Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи, сообщила в четверг пресс-служба МИД Ливана.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу подтвердил регистрацию "Спутник V" минздравом Ливана без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства."Вакцина "Спутник V" стала частью национального портфеля препаратов против коронавируса в 20 государствах, и их количество продолжит увеличиваться. Одобрение со стороны министерства здравоохранения Ливана обеспечит доступ населения к одной из лучших мировых вакцин", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мид ливана, здоровье - общество, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 5 фев - РИА Новости. Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины "Спутник V", сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Научная комиссия, сформированная министром здравоохранения Хамедом Хасаном, одобрила регистрацию вакцин, предоставляемых частных сектором в рамках чрезвычайного разрешения (Еmergency Use Authorization EUA), для вакцины "Спутник V" при условии его импорта исключительно из лицензированных складов", - пишет агентство.
Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи, сообщила в четверг пресс-служба МИД Ливана.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу подтвердил регистрацию "Спутник V" минздравом Ливана без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
"Вакцина "Спутник V" стала частью национального портфеля препаратов против коронавируса в 20 государствах, и их количество продолжит увеличиваться. Одобрение со стороны министерства здравоохранения Ливана обеспечит доступ населения к одной из лучших мировых вакцин", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.