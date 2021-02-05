https://ria.ru/20210205/sputnik-1596165490.html

Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"

Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:31

2021-02-05T13:31

2021-02-05T13:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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жозеп боррель

коронавирусы

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией", - сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, он был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в журнале Lancet."Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", - отметил Боррель.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

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2021

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