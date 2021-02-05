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Распространение коронавируса
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Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"
Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:31
2021-02-05T13:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
жозеп боррель
коронавирусы
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией", - сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, он был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в журнале Lancet."Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", - отметил Боррель.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, жозеп боррель, коронавирусы, евросоюз, в мире

Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"

13:31 05.02.2021 (обновлено: 13:36 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник-V - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией", - сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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По его словам, он был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в журнале Lancet.
"Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется", - отметил Боррель.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЖозеп БоррельКоронавирусыЕвросоюзВ мире
 
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