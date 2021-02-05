https://ria.ru/20210205/spasenie-1596188821.html

В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак

В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак

Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:31

2021-02-05T15:31

2021-02-05T16:12

хорошие новости

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

бездомные животные

иваново

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Происшествие случилось в Октябрьском районе областного центра. Вечером, возвращаясь со службы, офицеры вневедомственной охраны услышали лай собак и крики о помощи, доносившиеся из парка."Не теряя времени, росгвардейцы бросились к месту происшествия и отпугнули собак от женщины. Пострадавшая сообщила, что подверглась нападению пяти бродячих собак и не могла самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь и передали ее экипажу скорой помощи.

https://ria.ru/20210122/sobaka-1594193671.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бездомные животные, иваново, происшествия