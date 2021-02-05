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В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак
В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак
Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:31
2021-02-05T15:31
2021-02-05T16:12
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Происшествие случилось в Октябрьском районе областного центра. Вечером, возвращаясь со службы, офицеры вневедомственной охраны услышали лай собак и крики о помощи, доносившиеся из парка."Не теряя времени, росгвардейцы бросились к месту происшествия и отпугнули собак от женщины. Пострадавшая сообщила, что подверглась нападению пяти бродячих собак и не могла самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь и передали ее экипажу скорой помощи.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бездомные животные, иваново, происшествия