Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210205/spasenie-1596188821.html
В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак
В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак
Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:31
2021-02-05T16:12
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
бездомные животные
иваново
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150998/86/1509988644_0:0:2012:1132_1920x0_80_0_0_59de5357d9440920438619a41a8cf348.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Происшествие случилось в Октябрьском районе областного центра. Вечером, возвращаясь со службы, офицеры вневедомственной охраны услышали лай собак и крики о помощи, доносившиеся из парка."Не теряя времени, росгвардейцы бросились к месту происшествия и отпугнули собак от женщины. Пострадавшая сообщила, что подверглась нападению пяти бродячих собак и не могла самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь и передали ее экипажу скорой помощи.
https://ria.ru/20210122/sobaka-1594193671.html
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150998/86/1509988644_70:0:1942:1404_1920x0_80_0_0_cc406feafe07faf35e795a42deba4259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бездомные животные, иваново, происшествия

В Иваново росгвардейцы спасли женщину от стаи агрессивных собак

15:31 05.02.2021 (обновлено: 16:12 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Росгвардейцы в Иваново спасли женщину, которую вечером в парке едва не загрызла стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось в Октябрьском районе областного центра. Вечером, возвращаясь со службы, офицеры вневедомственной охраны услышали лай собак и крики о помощи, доносившиеся из парка.
"Не теряя времени, росгвардейцы бросились к месту происшествия и отпугнули собак от женщины. Пострадавшая сообщила, что подверглась нападению пяти бродячих собак и не могла самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.
Отмечается, что росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь и передали ее экипажу скорой помощи.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:35Хорошие новости
В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая
 
Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)бездомные животныеИвановоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния