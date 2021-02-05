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https://ria.ru/20210205/scorpions-1596194829.html
Зрители VIP-партера на концерте Scorpions отсудили часть денег за билеты
Зрители VIP-партера на концерте Scorpions отсудили часть денег за билеты
Зрители VIP-партера на концерте немецкой группы Scorpions в Екатеринбурге отсудили у организатора мероприятия - концертного агентства "Аквамарин-Арт" - часть... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:57
2021-02-05T15:57
культура
новости культуры
шоу-бизнес
scorpions
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Зрители VIP-партера на концерте немецкой группы Scorpions в Екатеринбурге отсудили у организатора мероприятия - концертного агентства "Аквамарин-Арт" - часть денег за билеты, сообщает в пятницу Свердловский облсуд.Концерт Scorpions прошел 31 октября 2019 года. После него в группе концертного агентства в соцсети "ВКонтакте" появились возмущенные отзывы зрителей. Они выражали недовольство тем, что, купив билеты в VIP-партер за 10-12 тысяч рублей, не увидели, что происходит на сцене, поскольку обзор был закрыт фан-зоной и ограждением. Причем при покупке билетов, отмечают зрители, по плану зала перед VIP-партером фан-зоны не было.После случившегося концертное агентство "Аквамарин-Арт" извинилось перед зрителями. Группа из 40 человек начала требовать от агентства в соцсети компенсацию на общую сумму 500 тысяч рублей. Однако организаторы отказались выплатить компенсации и заявили, что готовы доказывать свою правоту в суде. В итоге 41 зритель обратился в суд."Судом первой инстанции постановлено решение о частичном удовлетворении иска. С ООО "Аквамарин-Арт" в пользу 20 истцов взыскано каждому по 30% от оплаченной суммы за приобретенные билеты. Также взыскана неустойка по 2 тысячи рублей, компенсация морального вреда по 1 тысяче рублей, а также штраф от взысканных сумм по 25%... В удовлетворении остальной части исковых требований в пользу 21 заявителя судом было отказано, так как они не смогли представить доказательств приобретения билетов и посещения концерта", - говорится в сообщении облсуда.Обе стороны не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы в облсуд."Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", – отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, scorpions, екатеринбург

Зрители VIP-партера на концерте Scorpions отсудили часть денег за билеты

15:57 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в Спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Зрители VIP-партера на концерте немецкой группы Scorpions в Екатеринбурге отсудили у организатора мероприятия - концертного агентства "Аквамарин-Арт" - часть денег за билеты, сообщает в пятницу Свердловский облсуд.
Концерт Scorpions прошел 31 октября 2019 года. После него в группе концертного агентства в соцсети "ВКонтакте" появились возмущенные отзывы зрителей. Они выражали недовольство тем, что, купив билеты в VIP-партер за 10-12 тысяч рублей, не увидели, что происходит на сцене, поскольку обзор был закрыт фан-зоной и ограждением. Причем при покупке билетов, отмечают зрители, по плану зала перед VIP-партером фан-зоны не было.
После случившегося концертное агентство "Аквамарин-Арт" извинилось перед зрителями. Группа из 40 человек начала требовать от агентства в соцсети компенсацию на общую сумму 500 тысяч рублей. Однако организаторы отказались выплатить компенсации и заявили, что готовы доказывать свою правоту в суде. В итоге 41 зритель обратился в суд.
"Судом первой инстанции постановлено решение о частичном удовлетворении иска. С ООО "Аквамарин-Арт" в пользу 20 истцов взыскано каждому по 30% от оплаченной суммы за приобретенные билеты. Также взыскана неустойка по 2 тысячи рублей, компенсация морального вреда по 1 тысяче рублей, а также штраф от взысканных сумм по 25%... В удовлетворении остальной части исковых требований в пользу 21 заявителя судом было отказано, так как они не смогли представить доказательств приобретения билетов и посещения концерта", - говорится в сообщении облсуда.
Обе стороны не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляционные жалобы в облсуд.
"Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", – отмечается в сообщении.
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