https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html
СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России"
СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России"
СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:10
2021-02-05T18:10
2021-02-05T20:46
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства.Украинские контрразведчики уверены, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ", которая действовала в нескольких областях страны. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.СБУ утверждает, будто бы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций, а также сбора информации о дислокации и перемещениях армии.При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций. В качестве "доказательства" они приводят цитату некого "объекта вербовки", который обещает выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".Утверждается, что "агенты" также пытались перетянуть на свою сторону чиновников ВСУ.Также сообщается, что у "завербованных ФСБ агентов" изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.Задержанным вменяют преступления по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о "раскрытии агентов ФСБ" на территории страны. Ранее сотрудники ведомства задержали в Херсонской области "сотрудника ФСБ" по прозвищу Джигурда, который должен был формировать протестные настроения в украинских регионах для их выхода из состава страны.СБУ также сообщала о "накрытии ячейки российских агентов", которые якобы пытались украсть чертежи "секретной" ракеты "Нептун". При этом российские специалисты отмечали, что это довольно устаревшая разработка советских времен и никакой военной тайны в этом вооружении для Москвы нет.
https://ria.ru/20210204/szhatie-1596063656.html
https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html
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вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. СБУ
заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины
"на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства
.
Украинские контрразведчики уверены, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ", которая действовала в нескольких областях страны. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.
СБУ утверждает, будто бы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций, а также сбора информации о дислокации и перемещениях армии.
При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций. В качестве "доказательства" они приводят цитату некого "объекта вербовки", который обещает выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".
Утверждается, что "агенты" также пытались перетянуть на свою сторону чиновников ВСУ
.
Также сообщается, что у "завербованных ФСБ агентов" изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.
Задержанным вменяют преступления по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".
Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о "раскрытии агентов ФСБ" на территории страны. Ранее сотрудники ведомства задержали в Херсонской области
"сотрудника ФСБ" по прозвищу Джигурда, который должен был формировать протестные настроения в украинских регионах для их выхода из состава страны.
СБУ также сообщала о "накрытии ячейки российских агентов", которые якобы пытались украсть чертежи "секретной" ракеты "Нептун". При этом российские специалисты отмечали, что это довольно устаревшая разработка советских времен и никакой военной тайны в этом вооружении для Москвы
нет.