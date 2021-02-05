https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России"

СБУ заявила о переходе спецназовцев военной разведки "на сторону России"

СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:10

2021-02-05T18:10

2021-02-05T20:46

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. СБУ заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины "на сторону России". Об этом говорится на сайте ведомства.Украинские контрразведчики уверены, что им удалось "разоблачить агентурную сеть ФСБ", которая действовала в нескольких областях страны. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины.СБУ утверждает, будто бы их "завербовали" сотрудники ФСБ для выполнения разведывательных заданий, диверсионных операций, а также сбора информации о дислокации и перемещениях армии.При этом украинские разведчики заверяют, что российские спецслужбы якобы хотели похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций. В качестве "доказательства" они приводят цитату некого "объекта вербовки", который обещает выполнить задачу за "сотку бакинских рублей".Утверждается, что "агенты" также пытались перетянуть на свою сторону чиновников ВСУ.Также сообщается, что у "завербованных ФСБ агентов" изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.Задержанным вменяют преступления по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о "раскрытии агентов ФСБ" на территории страны. Ранее сотрудники ведомства задержали в Херсонской области "сотрудника ФСБ" по прозвищу Джигурда, который должен был формировать протестные настроения в украинских регионах для их выхода из состава страны.СБУ также сообщала о "накрытии ячейки российских агентов", которые якобы пытались украсть чертежи "секретной" ракеты "Нептун". При этом российские специалисты отмечали, что это довольно устаревшая разработка советских времен и никакой военной тайны в этом вооружении для Москвы нет.

https://ria.ru/20210204/szhatie-1596063656.html

https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sbu-1595410910.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина