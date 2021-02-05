Меркель пригрозила расширить санкции против России
18:46 05.02.2021 (обновлено: 18:58 05.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".
"Мы считаем то, что произошло с (российским блогером Алексеем) Навальным, далеким от принципа верховенства права, мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.
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Говоря о проекте "Северный поток — 2", она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной. "Мы говорили сегодня об этом очень интенсивно, но мы разделяем мнение, что мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше", - добивала Меркель.
По ее словам, несмотря на "глубокие расхождения" между Россией и ЕС, в том числе Германией, "тем не менее, стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам". Она пояснила, что РФ остается соседом ЕС, Европа и Россия работают по вопросам Белоруссии, Ливии, Сирии, а также договоров о разоружении. "Это дипломатический задача - несмотря на глубокие расхождения оставаться в диалоге", - добавила она.
Меркель также отдельно подчеркнула вопрос урегулирования на Украине, в котором, по ее мнению, "в последние месяцы было мало прогресса". "Мы хотим это вновь вынести на повестку дня. Это значит, что нужно делать все, чтобы оставаться в диалоге с российским президентом", - добавила канцлер.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".