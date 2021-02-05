https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596115809.html
"Ухудшили почти все": в Германии раскритиковали санкции против России
"Ухудшили почти все": в Германии раскритиковали санкции против России
Глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:25
2021-02-05T09:25
2021-02-05T13:45
россия
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бранденбург
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в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада против России.По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе.Платцек выразил уверенность, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге на равных.Ранее Платцек предупредил, что ЕС без России может остаться "в полном одиночестве". Он подчеркнул, что Брюсселю не удастся решить стоящие перед западными странами сложные вопросы без участия Москвы.
https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596107561.html
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россия, маттиас платцек, бранденбург, москва, германия, в мире