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Эксперты оценили, как санкции влияют на курс рубля
Эксперты оценили, как санкции влияют на курс рубля
Санкционная премия в рублевом курсе доллара и евро составляет 8-15%, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:08
2021-02-05T07:08
россия
курс рубля
сша
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Санкционная премия в рублевом курсе доллара и евро составляет 8-15%, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.При этом они полагают, что не стоит ожидать новых опасных санкций, и соответственно - скачка курсов основных резервных валют против рубля.Признаки слабости рубля проявляются в том, что рублевая цена нефти сорта Brent обновляет в последние дни многолетние максимумы и уже превысила 4,45 тысячи рублей.То есть на фоне стремления цены нефти к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель (максимум за год) рубль растет медленнее и далек от аналогичных максимумов против доллара и евро, которые тогда стоили около 64 и 70 рублей, соответственно. В четверг вечером курс доллара равнялся 75,7 рубля, евро - 90,6 рубля.Геополитическая премия 8-15%Геополитика выступает сейчас доминирующим фактором курсообразования российской валюты, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "С учетом рыночных драйверов, в первую очередь конъюнктуры рынка энергоносителей, вес геополитического фактора в ослаблении рубля можно оценить в 8-10%", - полагает он.Нерезиденты в последние недели устойчиво сокращают позиции в рублевых активах, что видно, например, по нисходящей динамике длинных ОФЗ, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Именно увеличение оттока капитала в ожидании дальнейшего ухудшения отношений России с Западом и определяет существенно заниженный курс рубля, считает он."В связи с этим премия в курсе доллара есть и весьма значительна, если принять во внимание, что в 2017 году при средней цене Urals в 53 доллара за баррель и торговом балансе, примерно таком же, как ожидается на 2021 год, курс бивалютной корзины сложился на уровне 62 рублей, а в январе 2021 года она стоила 82,4 рубля. Это сравнение, безусловно, не означает, что курс рубля занижен на 20 рублей. Однако надбавка в 7-9 рублей присутствует, безусловно", - оценил Вайсберг.Текущую премию за внешнеполитические риски в курсе доллара к рублю можно оценить в 10-15%, полагает Андрей Кочетков компании "Открытие брокер".Если исходить из "справедливой" оценки рубля, то в нашей модели, базирующейся на данных по платежному балансу РФ, при цене нефти 55 долларов за баррель курс доллара должен быть на уровне 65 рублей, евро - 78 рублей, оценивает Владимир Евстифеев из Банка "Зенит". Изменение стоимости нефти на 10 долларов за баррель снижает или повышает курс доллара на 5 рублей, курс евро – на 6 рублей, добавляет он."Впрочем, данная оценка традиционно является условной. Даже когда на рубль не влияли геополитические и санкционные риски, его обменные курсы всегда были выше модельной оценки", - резюмировал Евстифеев.Прогнозные курсовые уровниВ отношении возможных санкций не стоит ждать каких-то резких решений, по сути, рестрикции уже достигли своего максимума с учётом условий сохранения РФ в рамках мировой экономики и финансов, считает Кочетков из компании "Открытие брокер"."Какие-либо секторальные меры приведут к потерям уже европейских и американских финансовых институтов. Соответственно, очередное повышение аппетитов к рестрикциям против РФ, скорее всего, ограничится персональными мерами, которые не затронут сколь-либо значимые фигуры. Соответственно, новая волна ограничительных мер не будет сильнее предыдущих, и это позволит рублю даже отыграть 2-4% у доллара", - полагает он.Необходимо разделять реакцию рубля на неопределенность, связанную с ожиданиями санкций, и на сам факт введения санкций, советует Евстифеев из Банка "Зенит".В ближайшее время можно было бы ожидать замедление ослабления рубля и начало разворота к фундаментально обоснованным уровням, полагает Зельцер из "БКС Мир инвестиций"."Подвижки в области ядерной безопасности и интерес Европы к российской вакцине играют на стороне рубля. При этом санкционная риторика, как правило, приводит к скоротечной, но болезненной реакции по российским активам. Тем не менее, в качестве важной области, ограничивающей развитие девальвационных ожиданий, выступает диапазон курса 76–76,5 рубля за доллар", - оценил он.
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596098614.html
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россия, курс рубля, сша, экономика

Эксперты оценили, как санкции влияют на курс рубля

07:08 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Санкционная премия в рублевом курсе доллара и евро составляет 8-15%, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
При этом они полагают, что не стоит ожидать новых опасных санкций, и соответственно - скачка курсов основных резервных валют против рубля.
Признаки слабости рубля проявляются в том, что рублевая цена нефти сорта Brent обновляет в последние дни многолетние максимумы и уже превысила 4,45 тысячи рублей.
То есть на фоне стремления цены нефти к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель (максимум за год) рубль растет медленнее и далек от аналогичных максимумов против доллара и евро, которые тогда стоили около 64 и 70 рублей, соответственно. В четверг вечером курс доллара равнялся 75,7 рубля, евро - 90,6 рубля.
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Геополитическая премия 8-15%

Геополитика выступает сейчас доминирующим фактором курсообразования российской валюты, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "С учетом рыночных драйверов, в первую очередь конъюнктуры рынка энергоносителей, вес геополитического фактора в ослаблении рубля можно оценить в 8-10%", - полагает он.
Нерезиденты в последние недели устойчиво сокращают позиции в рублевых активах, что видно, например, по нисходящей динамике длинных ОФЗ, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Именно увеличение оттока капитала в ожидании дальнейшего ухудшения отношений России с Западом и определяет существенно заниженный курс рубля, считает он.
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"В связи с этим премия в курсе доллара есть и весьма значительна, если принять во внимание, что в 2017 году при средней цене Urals в 53 доллара за баррель и торговом балансе, примерно таком же, как ожидается на 2021 год, курс бивалютной корзины сложился на уровне 62 рублей, а в январе 2021 года она стоила 82,4 рубля. Это сравнение, безусловно, не означает, что курс рубля занижен на 20 рублей. Однако надбавка в 7-9 рублей присутствует, безусловно", - оценил Вайсберг.
Текущую премию за внешнеполитические риски в курсе доллара к рублю можно оценить в 10-15%, полагает Андрей Кочетков компании "Открытие брокер".
Если исходить из "справедливой" оценки рубля, то в нашей модели, базирующейся на данных по платежному балансу РФ, при цене нефти 55 долларов за баррель курс доллара должен быть на уровне 65 рублей, евро - 78 рублей, оценивает Владимир Евстифеев из Банка "Зенит". Изменение стоимости нефти на 10 долларов за баррель снижает или повышает курс доллара на 5 рублей, курс евро – на 6 рублей, добавляет он.
"Впрочем, данная оценка традиционно является условной. Даже когда на рубль не влияли геополитические и санкционные риски, его обменные курсы всегда были выше модельной оценки", - резюмировал Евстифеев.
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Прогнозные курсовые уровни

В отношении возможных санкций не стоит ждать каких-то резких решений, по сути, рестрикции уже достигли своего максимума с учётом условий сохранения РФ в рамках мировой экономики и финансов, считает Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Какие-либо секторальные меры приведут к потерям уже европейских и американских финансовых институтов. Соответственно, очередное повышение аппетитов к рестрикциям против РФ, скорее всего, ограничится персональными мерами, которые не затронут сколь-либо значимые фигуры. Соответственно, новая волна ограничительных мер не будет сильнее предыдущих, и это позволит рублю даже отыграть 2-4% у доллара", - полагает он.
Необходимо разделять реакцию рубля на неопределенность, связанную с ожиданиями санкций, и на сам факт введения санкций, советует Евстифеев из Банка "Зенит".
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"В первом случае геополитическая премия может быть выше, а по факту снятия неопределенности зачастую наблюдается позитивная динамика рубля, если введенные ограничения незначительно влияют на российскую валюту. Пока поводов для введения жестких санкций не наблюдается, скорее речь идет о персональных ограничениях. Таким образом, поводов для выхода курса выше 78 рублей к доллару и 94 рублей к евро пока нет", - оценил он.
В ближайшее время можно было бы ожидать замедление ослабления рубля и начало разворота к фундаментально обоснованным уровням, полагает Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
"Подвижки в области ядерной безопасности и интерес Европы к российской вакцине играют на стороне рубля. При этом санкционная риторика, как правило, приводит к скоротечной, но болезненной реакции по российским активам. Тем не менее, в качестве важной области, ограничивающей развитие девальвационных ожиданий, выступает диапазон курса 76–76,5 рубля за доллар", - оценил он.
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