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Наука
https://ria.ru/20210205/samsung-1596165028.html
Названы сроки выхода смартфонов Samsung с гибким дисплеем
Названы сроки выхода смартфонов Samsung с гибким дисплеем
Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:29
2021-02-05T13:29
наука
samsung
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гаджеты
технологии
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse.Речь идет о складных смартфонах Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, которые будут отличаться форм-фактором. Если первый это довольно большое устройство, в развернутом виде напоминающий планшет, то новый Z Flip — раскладушка с гибким экраном.Новинки представят в июле 2021 года, то есть раньше, чем семейство Galaxy Note. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 будут выполнены в стиле Galaxy S21. Смартфонам обещают поддержку активного пера S Pen, частоту обновления картинки в 120 герц и процессор Exynos 2100.
https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html
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samsung, google android, гаджеты, технологии

Названы сроки выхода смартфонов Samsung с гибким дисплеем

13:29 05.02.2021
 
© AP Photo / Jeff ChiuПрезентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско
Презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse.
Речь идет о складных смартфонах Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, которые будут отличаться форм-фактором. Если первый это довольно большое устройство, в развернутом виде напоминающий планшет, то новый Z Flip — раскладушка с гибким экраном.
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 08:00Наука
Чем новый флагманский смартфон Samsung Galaxy лучше iPhone
Новинки представят в июле 2021 года, то есть раньше, чем семейство Galaxy Note. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 будут выполнены в стиле Galaxy S21. Смартфонам обещают поддержку активного пера S Pen, частоту обновления картинки в 120 герц и процессор Exynos 2100.
 
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