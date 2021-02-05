https://ria.ru/20210205/samsung-1596165028.html

Названы сроки выхода смартфонов Samsung с гибким дисплеем

Названы сроки выхода смартфонов Samsung с гибким дисплеем

Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:29

2021-02-05T13:29

2021-02-05T13:29

наука

samsung

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следующее поколение гибких смартфонов от Samsung появится уже летом 2021 года. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер IсeUniverse.Речь идет о складных смартфонах Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, которые будут отличаться форм-фактором. Если первый это довольно большое устройство, в развернутом виде напоминающий планшет, то новый Z Flip — раскладушка с гибким экраном.Новинки представят в июле 2021 года, то есть раньше, чем семейство Galaxy Note. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 будут выполнены в стиле Galaxy S21. Смартфонам обещают поддержку активного пера S Pen, частоту обновления картинки в 120 герц и процессор Exynos 2100.

https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии