https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

Чем новый флагманский смартфон Samsung Galaxy лучше iPhone

Чем новый флагманский смартфон Samsung Galaxy лучше iPhone

Samsung довольно буднично обновил линейку смартфонов Galaxy S, представив три модели 2021 года. Самая дешевая — Samsung Galaxy S21 5G. У нее же есть все шансы... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:00

2021-02-05T14:34

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Samsung довольно буднично обновил линейку смартфонов Galaxy S, представив три модели 2021 года. Самая дешевая — Samsung Galaxy S21 5G. У нее же есть все шансы стать наиболее популярной в мире Android. Насколько новинка отличается от предшественника и стоит ли она своих денег — в обзоре РИА Новости.ДизайнДизайн Samsung Galaxy S21 5G (да и всего семейства S21) получился сбалансированным на фоне одноклассников. Ничего лишнего, смартфон лаконичен. Представленный цвет "фиолетовый фантом", конечно, вряд ли станет хитом продаж, но вариантов оформления корпуса по-самсунговски много, есть из чего выбрать.Galaxy S21 — единственный в серии с задней панелью из полимерного материала. Критики прозвучало достаточно: смартфон оказался дороже предшественника, а на материалах сэкономили. Однако сама панель не вызывает отторжения — если не знать, что это пластик, то на ощупь материал неотличим от матового стекла. Да, не холодит руку и, можно предположить, что при длительной эксплуатации покроется царапинами и потертостями. Но, во-первых, большинство покупателей Samsung Galaxy S21 5G облачают смартфон в защитный чехол. А во-вторых, пластик позволил выиграть в массе: 169 граммов — это очень неплохо.Рама корпуса, конечно, из металла. Но особенно интересно новое оформление камерного блока. Выглядит как единое целое с рамой, однако это все-таки разные детали. Ну и, конечно, смартфон, получил влагозащиту по стандарту IP68 — способен без последствий пролежать на двухметровой глубине полчаса.ДисплейЭкран покрыт новейшим стеклом Gorilla Glass Victus — такое уже видели на iPhone 12. От царапин никто не застрахован, но в этой "горилле" поработали над прочностью: смартфон должен выдержать падение на пол. Хорошо, что в базовом Samsung Galaxy S21 5G отказались от краев экрана, заходящих на корпус, — теперь точно забудем о фантомных нажатиях. На старое доброе плоское стекло проще устанавливать защиту. А хорошая пленка наклеена на дисплей с завода, чего на первое время хватит.Матрица для нового поколения серии S получила название Dynamic AMOLED 2X. Главная новость — здесь есть полноценные 120 герц. Работают в динамическом режиме, в зависимости от приложения, игры или интерфейса. Конечно, имеются и HDR10+ для видео, пиковая яркость матрицы в 1300 нит и кастомизируемый Always-on display.Диагональ дисплея — всего 6,2 дюйма. Можно сказать, что корейцы без помпы представили компактный флагман, мода на которые возвращается. Производительность, память и коммуникацииПредставляя новые S21, Samsung пообещал, что пятинанометровая платформа Exynos 2100 вернет доверие пользователей к продукции южнокорейского чипмейкера. Это не помешало выпустить по классической схеме для США и Китая всю линейку S21 на Snapdragon 888, правда, в России такую версию не купить.Процессор Exynos с суперъядром Cortex-X1 действительно выглядит настоящим флагманским чипом 2021 года в синтетике и реальных сценариях использования. Удивило, как смартфон справляется с троттлингом и нагревом — после 20-минутного прогона в CPU Throttling Test смартфон практически не сбрасывает рабочую частоту, а сам корпус нагревается минимально. Это говорит о грамотной реализации системы охлаждения и компоновки процессора.В играх S21 показывает себя хорошо. Максимальный фреймрейт при соответствующей графике во многих тайтлах — не проблема. Но есть исключения: например, любимый многими PUBG не позволяет выставить графику выше максимальной, что связано с оптимизацией этой игры под процессор Exynos и видеоускоритель Mali-G78 MP14. Наконец, экран с повышенной герцовкой дает преимущество в тех играх, где она поддерживается, — в результате ощущения от привычных сцен совершенно иные.Было бы странно увидеть во флагмане Samsung 2021 года компромиссы по памяти. И их тут нет. Базовая версия оснащается накопителем в 128 ГБ, а расширенная — 256-гигабайтным. Хранилище выполнено по быстрой технологии UFS 3.1. Но оперативной памяти лишь 8 ГБ LPDDR5. К сожалению, в новое поколение не вернули любимую многими карту памяти. Как и аудиоджек.Есть в смартфоне специфические интерфейсы, вроде ANT+ для спортивных девайсов или Samsung DeX для работы с компьютером. Хорошо, что корейцы это не забывают, ведь в результате компьютеру можно сделать рабочую замену из смартфона, подключенного к телевизору или монитору.Samsung Galaxy S21 5G действует с NFC в рамках сервиса Samsung Pay. Новость в том, что корейцы отказываются от электромагнитной технологии MST. Но она не получила большого распространения в России, так что у нас этого никто и не заметит.5GХоть в России сети 5G пока не запустили, все версии S21 их поддерживают. Вот так Samsung верит в наш рынок. Ну а если доведется пользоваться этим смартфоном в мобильных сетях пятого поколения, S21 обеспечит весьма продвинутые возможности. Сам процессор Exynos 2100, вернее, интегрированный модем 5G, способен функционировать в миллиметровом диапазоне (mmWave). В теории это дает большое преимущество в скорости загрузки и выгрузки данных. Осталось только дождаться 5G.КамерыВ этом S21 очень напоминает прошлогодний S20. Впрочем, ничего странного тут нет, фотографические рекорды предоставили Ultra, а задел предыдущего поколения еще крепкий. Достаточно доработать софт.В основной камере — сенсор 1/1,76 дюйма с разрешением 12 Мп. Объектив со светосилой f /1,8 с оптической стабилизацией. Второй сенсор — сверхширокоугольный на 12 Мп с углом обзора 120 градусов. К сожалению, S21 не досталась автофокусировка для "ширика". Зато есть хитрый датчик телефото. Благодаря разрешению 64 Мп он дает гибридное масштабирование "без потерь качества" вплоть до трехкратного увеличения по умолчанию. Помогает и оптическая стабилизация линзы. Для экспериментов — программный 30-кратный зум, но его качество, конечно, очень компромиссное.Селфи-камера — тоже от S20, 10-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,2. Много изменений именно в софте — режим Pro теперь действует и на сверхширокоугольной камере. Видоискатель отображает прямые изображения со всех четырех камер одновременно, так что можно выбрать и переключить.И в области видеозаписи изменений мало. Еще в Galaxy S20 представили запись 8K — по какой-то причине в новинке этот режим также ограничен 24 кадрами в секунду. Зато стабилизация на главном сенсоре доступна во всех режимах.БезопасностьУльтразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев второго поколения от Qualcomm — заметный шаг вперед: площадь сенсора увеличилась чуть ли не вдвое, а значит, не надо выцеливать нужный участок. Да и читаемость отпечатка подтянулась до уровня качественного классического сенсора. И даже пленка, наклеенная на экран, не помеха сканеру.А вот распознавание лица — лишь на фронтальной камере. Да, обмануть фотографией вряд ли удастся. Но при плохом освещении система ожидаемо тупит и под небольшим углом камера не желает признавать хозяина. Хочется верить, это поправят с одним из апдейтов прошивки.АвтономностьАккумулятор — точно такой же, как в прошлогодней "Галактике" — 4000 мАч. Но продолжительность работы от одной зарядки резко увеличилась. Беспрерывное воспроизводение видео из внутренней памяти — 15 часов. Более того, даже в режиме экрана 120 гц самртфон функционировал на одном заряде двое суток. Возможно, в 5G-сети ситуация будет не столь радужной, но пока это явная заявка на успех среди актуальных флагманов.S21 не только оставили без комплектного блока питания. Проводная зарядка ограничена 25 ваттами мощности, что на фоне китайских трубок выглядит несерьезно. Почему в Samsung решили сделать так — загадка, возможно, это связано с желанием увеличить ресурс аккумулятора без сокращения автономной работы. Взяв совместимую зарядку QuickCharge 3, удалось пополнить емкость на половину за 37 минут, на 100 процентов потребовалось полтора часа. Хорошо хоть беспроводную зарядку оставили — на 15 Ватт с возможностью реверсивной подзарядки других гаджетов. Последнее бывает очень полезным, например, для TWS-гарнитуры.ИтогВ S21 сильно чувствуется прошлогоднмй флагман. Однако модернизацией это называть некорректно — здесь действительно хватает нового, например, многообещающая платформа Exynos 2100. Кстати, в "базе" S21 обойдется в 75 000 рублей, а версия 256 ГБ стоит 80 000. Это дороже, чем просили за S20 на старте продаж. Прямых же конкурентов у смартфона не так много — давние фанаты бренда не взглянут на рать китайских "топов за свои деньги", а у iPhone 12 совершенно иная философия. Есть, конечно, Sony, но японцы давно считаются производителем смартфонов не для всех. Вот и получается, что если хочется приобрести настоящий флагман на Android, Samsung Galaxy S21 5G — логичный выбор.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, qualcomm, samsung galaxy, apple iphone, google android, технологии