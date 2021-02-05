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Самолеты будущего будут летать на водороде, считает глава ЦИАМ
Самолеты будущего будут летать на водороде, считает глава ЦИАМ
Самолеты в перспективе перейдут с использования керосина на водород, как более эффективный и экологически чистый вид топлива, однако такой переход будет... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:46
2021-02-05T11:11
россия
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
экономика
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Самолеты в перспективе перейдут с использования керосина на водород, как более эффективный и экологически чистый вид топлива, однако такой переход будет сопровождаться изменением формы летательных аппаратов, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Я думаю, когда мы говорим о летательных аппаратах будущего, мы говорим именно о водородном топливе. Это уникальная история. Уникальность в том, что с точки зрения весовой эффективности, плотности энергии на килограмм массы, жидкий водород – это лучший аккумулятор энергии, в несколько раз лучше, чем керосин. Поэтому использовать его очень выгодно", - сказал Гордин.Еще одной особенностью водорода по сравнению с керосином является то, что водород занимает больший объем, соответственно, для его размещения придется проектировать самолеты иных форм. "В аэродинамические схемы современных самолетов – "труба с крыльями" – скорее всего, необходимый объем водородного топлива вместе с пассажирами не "впишется", - сказал эксперт.Помимо того, такие самолеты требуют создание соответствующей инфраструктуры по хранению и заправке криогенного водородного топлива, навыков работы с ним персонала аэропортов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), экономика

Самолеты будущего будут летать на водороде, считает глава ЦИАМ

09:46 05.02.2021 (обновлено: 11:11 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Самолеты в перспективе перейдут с использования керосина на водород, как более эффективный и экологически чистый вид топлива, однако такой переход будет сопровождаться изменением формы летательных аппаратов, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Я думаю, когда мы говорим о летательных аппаратах будущего, мы говорим именно о водородном топливе. Это уникальная история. Уникальность в том, что с точки зрения весовой эффективности, плотности энергии на килограмм массы, жидкий водород – это лучший аккумулятор энергии, в несколько раз лучше, чем керосин. Поэтому использовать его очень выгодно", - сказал Гордин.
Еще одной особенностью водорода по сравнению с керосином является то, что водород занимает больший объем, соответственно, для его размещения придется проектировать самолеты иных форм. "В аэродинамические схемы современных самолетов – "труба с крыльями" – скорее всего, необходимый объем водородного топлива вместе с пассажирами не "впишется", - сказал эксперт.
Помимо того, такие самолеты требуют создание соответствующей инфраструктуры по хранению и заправке криогенного водородного топлива, навыков работы с ним персонала аэропортов.
Читайте полный текст интервью >>
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