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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210205/rybovodstvo-1596258116.html
Поморье может стать одним из лидеров развития товарного рыбоводства
Поморье может стать одним из лидеров развития товарного рыбоводства
Архангельская область демонстрирует серьезный прогресс в развитии аквакультуры, что может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъектов РФ, РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:11
2021-02-05T22:13
архангельская область
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 фев – РИА Новости. Архангельская область демонстрирует серьезный прогресс в развитии аквакультуры, что может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъектов РФ, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводит пресс-служба правительства Поморья.Шестаков в пятницу принял участие в заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области."Предприятия рыбохозяйственного комплекса ведут достаточно активную деятельность, в том числе инвестиционную. Серьезный прогресс отмечается и в развитии товарного рыбоводства: рост уже сегодня серьезный, и я уверен, что в ближайшее время регион выйдет на еще более высокие показатели", – отметил руководитель Росрыболовства.По информации министерства АПК и торговли региона, Архангельская область сегодня является единственным субъектом РФ, где на средства регионального бюджета ведется изучение водоемов на предмет их пригодности для товарного рыбоводства, говорится в сообщении."С 2017 года специалистами обследованы водоемы Вельского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, Онежского, Няндомского, Коношского, Плесецкого, Каргопольского районов, а также муниципального образования "Северодвинск". Изучая озера, специалисты оценивают не только их пригодность для выращивания рыбы, но и транспортную доступность, возможности подключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции", - приводит данные пресс-служба.Как отметил губернатор Архангельской области, реализуя проект, правительство региона стремится поддержать предпринимателей, решивших заняться товарным рыбоводством, простимулировать создание новых рабочих мест. "Проведение исследований – финансово затратный процесс, при этом у предпринимателей присутствует реальный риск: потратив значительные средства, они могут получить отрицательный результат. Реализация проекта сводит этот риск к минимуму. Потенциальным инвесторам предлагаются готовые площадки для ведения бизнеса", – цитирует пресс-служба правительства Поморья слова Цыбульского.В регионе существуют и другие виды поддержки товарного рыбоводства, в том числе компенсация части затрат бизнеса на корма и рыбопосадочный материал. Во многом благодаря этому за последние три года объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза – до 220 тонн. План на 2021 год – увеличить объемы производства еще в два с половиной раза. В таких условиях интерес к товарному рыбоводству сегодня проявляют и крупные компании, которые занимаются традиционным промыслом рыбы, подчеркивается в сообщении.
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россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), архангельская область, экономика

Поморье может стать одним из лидеров развития товарного рыбоводства

22:11 05.02.2021 (обновлено: 22:13 05.02.2021)
 
© Фото : предоставлено Управлением информполитики и взаимодействия со СМИ правительства Мурманской областиРыбоводство
Рыбоводство - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : предоставлено Управлением информполитики и взаимодействия со СМИ правительства Мурманской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 фев – РИА Новости. Архангельская область демонстрирует серьезный прогресс в развитии аквакультуры, что может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъектов РФ, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводит пресс-служба правительства Поморья.
Шестаков в пятницу принял участие в заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области.
"Предприятия рыбохозяйственного комплекса ведут достаточно активную деятельность, в том числе инвестиционную. Серьезный прогресс отмечается и в развитии товарного рыбоводства: рост уже сегодня серьезный, и я уверен, что в ближайшее время регион выйдет на еще более высокие показатели", – отметил руководитель Росрыболовства.
По информации министерства АПК и торговли региона, Архангельская область сегодня является единственным субъектом РФ, где на средства регионального бюджета ведется изучение водоемов на предмет их пригодности для товарного рыбоводства, говорится в сообщении.
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"С 2017 года специалистами обследованы водоемы Вельского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, Онежского, Няндомского, Коношского, Плесецкого, Каргопольского районов, а также муниципального образования "Северодвинск". Изучая озера, специалисты оценивают не только их пригодность для выращивания рыбы, но и транспортную доступность, возможности подключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции", - приводит данные пресс-служба.
Как отметил губернатор Архангельской области, реализуя проект, правительство региона стремится поддержать предпринимателей, решивших заняться товарным рыбоводством, простимулировать создание новых рабочих мест.
"Проведение исследований – финансово затратный процесс, при этом у предпринимателей присутствует реальный риск: потратив значительные средства, они могут получить отрицательный результат. Реализация проекта сводит этот риск к минимуму. Потенциальным инвесторам предлагаются готовые площадки для ведения бизнеса", – цитирует пресс-служба правительства Поморья слова Цыбульского.
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Архангельская областьРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Архангельская областьЭкономика
 
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