https://ria.ru/20210205/rybovodstvo-1596258116.html

Поморье может стать одним из лидеров развития товарного рыбоводства

Поморье может стать одним из лидеров развития товарного рыбоводства

Архангельская область демонстрирует серьезный прогресс в развитии аквакультуры, что может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъектов РФ, РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:11

2021-02-05T22:13

архангельская область

россия

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

архангельская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/91564/72/915647200_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_400536f8139cb6671073fb8ff8a83078.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 5 фев – РИА Новости. Архангельская область демонстрирует серьезный прогресс в развитии аквакультуры, что может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъектов РФ, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводит пресс-служба правительства Поморья.Шестаков в пятницу принял участие в заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области."Предприятия рыбохозяйственного комплекса ведут достаточно активную деятельность, в том числе инвестиционную. Серьезный прогресс отмечается и в развитии товарного рыбоводства: рост уже сегодня серьезный, и я уверен, что в ближайшее время регион выйдет на еще более высокие показатели", – отметил руководитель Росрыболовства.По информации министерства АПК и торговли региона, Архангельская область сегодня является единственным субъектом РФ, где на средства регионального бюджета ведется изучение водоемов на предмет их пригодности для товарного рыбоводства, говорится в сообщении."С 2017 года специалистами обследованы водоемы Вельского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, Онежского, Няндомского, Коношского, Плесецкого, Каргопольского районов, а также муниципального образования "Северодвинск". Изучая озера, специалисты оценивают не только их пригодность для выращивания рыбы, но и транспортную доступность, возможности подключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции", - приводит данные пресс-служба.Как отметил губернатор Архангельской области, реализуя проект, правительство региона стремится поддержать предпринимателей, решивших заняться товарным рыбоводством, простимулировать создание новых рабочих мест. "Проведение исследований – финансово затратный процесс, при этом у предпринимателей присутствует реальный риск: потратив значительные средства, они могут получить отрицательный результат. Реализация проекта сводит этот риск к минимуму. Потенциальным инвесторам предлагаются готовые площадки для ведения бизнеса", – цитирует пресс-служба правительства Поморья слова Цыбульского.В регионе существуют и другие виды поддержки товарного рыбоводства, в том числе компенсация части затрат бизнеса на корма и рыбопосадочный материал. Во многом благодаря этому за последние три года объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза – до 220 тонн. План на 2021 год – увеличить объемы производства еще в два с половиной раза. В таких условиях интерес к товарному рыбоводству сегодня проявляют и крупные компании, которые занимаются традиционным промыслом рыбы, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201222/rezident-1590431982.html

https://ria.ru/20201216/biznespodderzhka-1589538562.html

https://ria.ru/20201215/pellety-1589394251.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), архангельская область, экономика