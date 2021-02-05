https://ria.ru/20210205/rebrending-1596205144.html

Миронов рассказал о ребрендинге "Справедливой России" после объединения

Миронов рассказал о ребрендинге "Справедливой России" после объединения

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что проводить "большой ребрендинг" из-за объединения с другими партиями не планируется, красный и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:48

2021-02-05T16:48

2021-02-05T16:48

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_0:162:1500:1006_1920x0_80_0_0_37c21f1c7d28742a9f57a5c69ff867b2.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что проводить "большой ребрендинг" из-за объединения с другими партиями не планируется, красный и желтый цвета эмблемы останутся, внизу эмблемы лишь появится подпись - "за правду".Ранее партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. "СР" 22 февраля проведет съезд, в тот же день съезды намерены провести и партии "Патриоты России" и "За правду". В этот день юридически произойдет объединение трех партий."Коль скоро наша партия будет называться "Справедливая Россия - за правду", наша эмблема "СР" со стрелкой останется. Мы сейчас думаем, что, может быть, ещё стрелку какую-то более динамичную сделать. И внизу будет написано - "за правду", - рассказал Миронов РИА "Новости" в пятницу.Он уточнил, что "большого ребрендинга не будет"."Цвета мы менять не будем. "СР" узнаваемая, броская будет",- поделился лидер справедливороссов.Миронов также уточнил, что все изменения будут прописаны в уставе, который будет утверждаться на съезде партии 22 февраля.

https://ria.ru/20210130/partiya-1595237795.html

https://ria.ru/20210126/chichikov-1594610444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика