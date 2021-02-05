https://ria.ru/20210205/rebrending-1596205144.html
Миронов рассказал о ребрендинге "Справедливой России" после объединения
Миронов рассказал о ребрендинге "Справедливой России" после объединения
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что проводить "большой ребрендинг" из-за объединения с другими партиями не планируется, красный и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:48
2021-02-05T16:48
2021-02-05T16:48
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что проводить "большой ребрендинг" из-за объединения с другими партиями не планируется, красный и желтый цвета эмблемы останутся, внизу эмблемы лишь появится подпись - "за правду".Ранее партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. "СР" 22 февраля проведет съезд, в тот же день съезды намерены провести и партии "Патриоты России" и "За правду". В этот день юридически произойдет объединение трех партий."Коль скоро наша партия будет называться "Справедливая Россия - за правду", наша эмблема "СР" со стрелкой останется. Мы сейчас думаем, что, может быть, ещё стрелку какую-то более динамичную сделать. И внизу будет написано - "за правду", - рассказал Миронов РИА "Новости" в пятницу.Он уточнил, что "большого ребрендинга не будет"."Цвета мы менять не будем. "СР" узнаваемая, броская будет",- поделился лидер справедливороссов.Миронов также уточнил, что все изменения будут прописаны в уставе, который будет утверждаться на съезде партии 22 февраля.
https://ria.ru/20210130/partiya-1595237795.html
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партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия
" Сергей Миронов
сообщил, что проводить "большой ребрендинг" из-за объединения с другими партиями не планируется, красный и желтый цвета эмблемы останутся, внизу эмблемы лишь появится подпись - "за правду".
Ранее партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. "СР" 22 февраля проведет съезд, в тот же день съезды намерены провести и партии "Патриоты России" и "За правду". В этот день юридически произойдет объединение трех партий.
"Коль скоро наша партия будет называться "Справедливая Россия - за правду", наша эмблема "СР" со стрелкой останется. Мы сейчас думаем, что, может быть, ещё стрелку какую-то более динамичную сделать. И внизу будет написано - "за правду", - рассказал Миронов РИА "Новости" в пятницу.
Он уточнил, что "большого ребрендинга не будет".
"Цвета мы менять не будем. "СР" узнаваемая, броская будет",- поделился лидер справедливороссов.
Миронов также уточнил, что все изменения будут прописаны в уставе, который будет утверждаться на съезде партии 22 февраля.