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В Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду
В Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду
Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об истязании пятилетнего мальчика в частном детском саду на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:47
2021-02-05T16:17
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об истязании пятилетнего мальчика в частном детском саду на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в отношении 32-летней женщины - заместителя директора учреждения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Поясняется, что ранее прокуратура провела проверку после публикаций СМИ о получении пятилетним мальчиком травм и истязании в частном детском саду на улице Гвардейской. В ходе прокурорской проверки сведения о наличии у ребенка травм подтвердились."Прокурорами установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением, применения недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации, оказывающей социальные услуги по дневному уходу за детьми и их дополнительному образованию", - уточняется в сообщении.Проверка продолжается, по ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, следствие установит и проверит, имелись ли у частной организации разрешения на предоставление услуг, оказываемых ребенку.
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россия, москва, происшествия

В Москве возбудили дело об истязании ребенка в частном детском саду

14:47 05.02.2021 (обновлено: 16:17 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об истязании пятилетнего мальчика в частном детском саду на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в отношении 32-летней женщины - заместителя директора учреждения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что ранее прокуратура провела проверку после публикаций СМИ о получении пятилетним мальчиком травм и истязании в частном детском саду на улице Гвардейской. В ходе прокурорской проверки сведения о наличии у ребенка травм подтвердились.
"Прокурорами установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением, применения недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации, оказывающей социальные услуги по дневному уходу за детьми и их дополнительному образованию", - уточняется в сообщении.
Проверка продолжается, по ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.
Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, следствие установит и проверит, имелись ли у частной организации разрешения на предоставление услуг, оказываемых ребенку.
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